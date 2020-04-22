МОЗ повідомив про майже 500 нових випадків коронавірусу в Україні: карта
Іллюстративне фото (РБК-Україна)
Усього в Україні досліджено 67 520 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР
Протягом 21 квітня лабораторно підтверджено 467 випадків інфікування коронавірусом. Про ситуацію в Києві та областях повідомляє прес-служба Центру громадянського здоров'я.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька обл. - 349 випадків (18 одужали);
- Волинська обл. - 176 випадків (13 одужали);
- Дніпропетровська обл. - 150 випадків (9 одужали);
- Донецька обл. - 16 випадків (7 одужали);
- Житомирська обл. - 287 випадків (1 одужав);
- Закарпатська обл. - 218 випадків (16 одужали);
- Запорізька обл. - 141 випадок (20 одужали);
- Івано-Франківська область - 589 випадків (27 одужали);
- м. Київ - 989 випадків (39 одужали);
- Київська обл. - 390 випадків (32 одужали);
- Кіровоградська обл. - 251 випадок (25 одужали);
- Львівська обл. - 274 випадків (29 одужали);
- Луганська обл. - 26 випадків (3 одужали);
- Миколаївська обл. - 82 випадки;
- Одеська обл. - 148 випадків (3 одужали);
- Полтавська обл. - 116 випадків(12 одужали);
- Рівненська обл. - 353 випадки (22 одужали);
- Сумська обл. - 86 випадків (23 одужали);
- Тернопільська обл. - 471 випадок (34 одужали);
- Харківська обл. - 82 випадки (6 одужали);
- Херсонська обл. - 72 випадки (9 одужали);
- Хмельницька обл. - 54 випадки (5 одужали);
- Черкаська обл. - 206 випадків (34 одужали);
- Чернівецька обл. - 1053 випадки (34 одужали);
- Чернігівська обл. - 13 випадків (3 одужали).
На амбулаторному лікуванні 4 466 пацієнтів, з них 334 дитини. Усього госпіталізовано 2 126 осіб, з них 97 дітей. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 92 людини.
Нагадаємо, за останні 24 години внаслідок COVID-19 померли 13 українців, а загальна кількість летальних випадків від коронавірусу збільшилася до 174.
Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що в рамках плану по виходу з карантину розробляється поетапний запуск громадського транспорту.