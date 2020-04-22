В Кировоградской области выздоровели 8 человек, инфицированных COVID-19

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В целом от коронавируса выздоровели 25 жителей региона

В Кировоградской области выздоровели 8 украинцев, больных коронавирусом. Об этом в Telegram сообщил глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балонь.

По его словам, большинство выздоровевших пациентов - жители Кропивницкого.

"Еще 8 жителей Кировоградщины, которые болели коронавирусом, выздоровели. Речь идет о 7 жителях Кропивницкого: 53-летней женщине, 66-летнем мужчине, 30-летнем мужчине, 40-летней женщине, 25-летнем мужчине, 45-летнем мужчине и 49-летней женщине, которая является медработником областного госпиталя ветеранов войны", - сообщил Балонь.

Также выздоровела 43-летняя жительница города Долинск, которая находилась дома на самоизоляции. У нее была зафиксирована легкая форма коронавируса.

В целом в Кировоградской области от коронавируса выздоровели 25 человек. Больше всего таких пациентов в Киеве - 39. По 34 случая выздоровления зафиксировано в Черновицкой, Черкасской и Тернопольской областях. Всего в Украине от COVID-19 выздоровели 467 пациентов.

Напомним, за сутки коронавирусом инфицировались 467 украинцев. По состоянию на утро 22 апреля лабораторно подтверждены 6592 случая заражения. От коронавируса за сутки умерли 13 украинцев. Общее количество смертей от инфекции - 174.

Также РБК-Украина сообщало, что в Кировоградской области от коронавируса умерли два медика.