У Кіровоградській області двоє медиків померли від коронавірусу

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Загалом в області від коронавірусу померли 13 людей

У Кіровоградській області від коронавірусу загинули двоє медиків, загалом там померли 13 людей. Про це журналістам повідомила головний санітарний лікар Кіровоградщини Надія Оперчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Як вона повідомила, переважна більшість з 13 загиблих від коронавірусу були похилого віку, понад 70-88 років. Однак серед померлих є й працівники медперсоналу.

"На жаль, маємо два летальні випадки і серед медичних працівників у Кропивницькому", - сказала Надія Оперчук.

Загалом в області лабораторно підтвердили 251 випадок захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 1245 медиків та 431 дитина.

Також за останні 24 години внаслідок COVID-19 померли 13 українців. Станом на 9:30 22 квітня, кількість летальних випадків від коронавірусу збільшилася до 174.

Крім того, Міністерство охорони здоров’я закупило понад 71 тис. костюмів біологічного захисту для медичних працівників, які працюють з пацієнтами, хворими на COVID-19. Це костюми китайського виробництва, які мають усі європейські сертифікати.