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Коронавірус в Україні: кількість нових випадків зростає

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 09:32
Коронавірус в Україні: кількість нових випадків зростає
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Разом з тим, від коронавірусу одужали близько 500 людей

Станом на ранок 22 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом досягла 6592 людей, за добу зафіксовано 467 випадків COVID-19. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Так, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.

Вчора МОЗ повідомляв про 415 нових випадків COVID-19. Таким чином, зафіксовано зростання кількості заражених.

Раніше санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсував подовження карантинного режиму до 12 травня, але й ця дата не є остаточною. При цьому він допустив, що деякі обмеження почнуть пом'якшувати вже з 27 квітня.

Нагадаємо, для прийняття цього рішення сьогодні збирається Кабінет міністрів. Кабмін буде приймати рішення про терміни дії карантину, грунтуючись на даних розрахунках. В інтерв'ю РБК-Україна прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про два піки коронавірусу в Україні.

Після проходження піку епідемії уряд почне впроваджувати антикризовий план для підтримки національної економіки.

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