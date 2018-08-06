У Кіровоградській області на висоті 8 метрів застрягла повітряна куля з пасажирами

Пасажирами повітряної кулі були троє дорослих та двоє дітей

У Знам’янці Кіровоградської області на висоті 8 метрів застрягла повітряна куля з людьми. Про це у своєму Facebook написав начальник обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Віталій Миронюк.

Вказано, що пасажирами повітряної кулі були троє дорослих та двоє дітей.

"Вчора у Знам’янці біля місцевого стадіону зачепилася за дерева та застрягла на висоті майже 8 метрів повітряна куля з людьми, серед яких 3 дорослих та 2 дітей", - сказано у повідомленні.

Миронюк підкреслив, що рятувальники оперативно прибули на місце події та евакуювали людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кіровоградській області, під час святкування Дня міста Знам'янка, повітряну кулю з пасажирами відірвало від кріплень і занесло на верхівки дерев. Місцева мешканка змогла зняти на відео подія. У ролику видно, як куля спочатку літає над стадіоном, на якому відбувається святковий концерт, присвячений Дню міста, а потім починає падати на верхівки дерев.

Як писало РБК-Україна, у червні у Німеччині в місті Варендорф впала повітряна куля, у якій знаходилися шість осіб. Повідомлялося, що троє з них отримали важкі травми, зокрема, одна людина була доставлена в лікарню рятувальним вертольотом.