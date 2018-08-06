В Кировоградской области на высоте 8 метров застрял воздушный шар с пассажирами

Пассажирами воздушного шара были трое взрослых и двое детей

В Знаменке Кировоградской области на высоте 8 метров застрял воздушный шар с людьми. Об этом в своем Facebook написал начальник областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Виталий Миронюк.

Указано, что пассажирами воздушного шара были трое взрослых и двое детей.

"Вчера в Знаменке у местного стадиона зацепился за деревья и застрял на высоте около 8 метров воздушный шар с людьми, среди которых 3 взрослых и 2 детей", - говорится в сообщении.

Миронюк подчеркнул, что спасатели оперативно прибыли на место происшествия и эвакуировали людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области, во время празднования Дня города Знаменка, воздушный шар с пассажирами оторвало от креплений и занесло на верхушки деревьев. Местная жительница смогла снять на видео событие. В ролике видно, как шар сначала летает над стадионом, на котором проходит праздничный концерт, посвященный Дню города, а затем начинает падать на верхушки деревьев.

Как писало РБК-Украина, в июне в Германии в городе Варендорф упал воздушный шар, в котором находились шесть человек. Сообщалось, что трое из них получили тяжелые травмы, в частности, один человек был доставлен в больницу спасательным вертолетом.