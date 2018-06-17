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Интервью

В Германии вследствие падения воздушного шара тяжело пострадали 3 человека

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 16:32
Иллюстративное фото (pxhere.com)
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Один человек был доставлен в больницу спасательным вертолетом

В Германии в городе Варендорф упал воздушный шар, в котором находились шесть человек. По данным полиии, трое из них получили тяжелые травмы, передает прес-служба полиции.

"Трое в тяжелом состоянии, еще трое получили легкие травмы. Один человек был доставлен в больницу спасательным вертолетом", - сообщили в полиции.

Известно, что инцидент произошел вечером в субботу, 16 июня в дождливую погоду. Воздушный шар подхватил порыв ветра, вследствие чего он упал с десятиметровой высоты на поле.

Точные обстоятельства и причины аварии все еще выясняются. 

Напомним, в конце марта 2018 года подобный инцидент произошел в Австралии - воздушный шар столкнулся с деревом в городе Поколбин. В результате происшествия пострадали девять человек. В корзине были 24 человека. Аварийные службы не были проинформированы об этом инциденте, пока с ними связались сотрудники больницы.

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 Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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