На дорогах товщина снігового покриву місцями досягла 60 см
Станом на ранок 26 грудня снігопади заблокували дороги у чотирьох областях України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".
Повідомляється, що обмежено рух у Кіровоградській, Полтавській, Черкаській та Дніпропетровській областях. За минулу добу в цих регіонах товщина снігового покриву місцями досягла 60 см. Крім того, пориви вітру утворюють замети висотою до 1,5 м.
З 00:00 26.12.2018 обмежено рух для вантажного і громадського транспорту на наступних дорогах державного значення:
З 00: 00 26.12.2018 обмежено рух великогабаритного та громадського транспорту дорогами загального користування державного значення по області.
З 00:00 26.12.2018 обмежено рух великогабаритного і пасажирського транспорту на ділянках:
Також повідомляється, що станом на ранок заблоковано проїзд до чотирьох населених пунктів у Кіровоградській області та до 1 в Черкаській області.
На решті території спостерігається місцями невеликий сніг у Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях.
Нагадаємо, раніше ДСНС попередила про погіршення погоди в Україні. Рятувальники зазначають, що сильні снігопади можуть призвести до порушення руху транспорту.