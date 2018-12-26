Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

На дорогах товщина снігового покриву місцями досягла 60 см

Станом на ранок 26 грудня снігопади заблокували дороги у чотирьох областях України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Повідомляється, що обмежено рух у Кіровоградській, Полтавській, Черкаській та Дніпропетровській областях. За минулу добу в цих регіонах товщина снігового покриву місцями досягла 60 см. Крім того, пориви вітру утворюють замети висотою до 1,5 м.

Кіровоградська область

З 13:00 25.12.2018 обмежено рух великогабаритного і пасажирського транспорту;

З 13:00 25.12.2018 обмежено рух для всіх видів транспортних засобів на трасі М-04 на ділянці Знам'янка - Олександрія та М-13 Кіровоград - Платоново.

Черкаська область

З 00:00 26.12.2018 обмежено рух для вантажного і громадського транспорту на наступних дорогах державного значення:

Н-01 Київ - Знам'янка, км 123 + 850 - 241 + 622;

Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь, км 81 + 300 - 169 + 117.

Полтавська область

З 00: 00 26.12.2018 обмежено рух великогабаритного та громадського транспорту дорогами загального користування державного значення по області.

Дніпропетровська область

З 00:00 26.12.2018 обмежено рух великогабаритного і пасажирського транспорту на ділянках:

М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине, км 72 + 088-151 + 680;

Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь, км 296 + 735 - 370 + 915;

Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя, км 81 + 735 - 105 + 313.

Також повідомляється, що станом на ранок заблоковано проїзд до чотирьох населених пунктів у Кіровоградській області та до 1 в Черкаській області.

На решті території спостерігається місцями невеликий сніг у Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Нагадаємо, раніше ДСНС попередила про погіршення погоди в Україні. Рятувальники зазначають, що сильні снігопади можуть призвести до порушення руху транспорту.