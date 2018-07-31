У Кіровоградській області сталась пожежа у житловому будинку, є загиблий

О 14 годині 50 хвилин пожежу було ліквідовано

Сьогодні, 31 липня, у Кіровоградській області сталась пожежа у житловому будинку, рятувальники знайшли тіло загиблого господаря. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначають у ДСНС, пожежа сталась о 14-й годині дня на вулиці Шевченка.

"Після прибуття на місце події рятувальники з’ясували, що горять речі домашнього вжитку в одній із кімнат приватного житлового будинку. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого господаря 1957 року народження", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що о 14 годині 50 хвилин пожежу було ліквідовано.

Фото: пожежа у Олександрії

"До гасіння пожежі залучались 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону міста Олександрія", - йдеться у повідомленні.

Обставини смерті громадянина та причину пожежі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, що Харкові горів житловий будинок, евакуювали 10 людей. Пожежа сталась у 12-поверховому житловому будинку, який розташований на проспекті Людвіга Свободи.

Рятувальники евакуювали 10 людей, з них 3 дітей. Загиблих та потерпілих не було. Також у прес-службі зазначають, що першій годині дня пожежу було ліквідовано.