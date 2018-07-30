У Харкові загорівся житловий будинок, евакуювали 10 людей

О першій годині дня пожежу було ліквідовано

Сьогодні, 30 липня у Шевченківському районі міста Харкова загорівся житловий будинок, у результаті чого евакуювали 10 людей, серед них троє дітей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Як зазначається, пожежа сталась у 12-поверховому житловому будинку, який розташований на проспекті Людвіга Свободи.

"На місце пожежі відразу виїхали підрозділи ДСНС у складі 3 відділень на автоцистернах та 2 відділення на автодрабинах. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що вогнем охоплені домашні речі на балконі та у кімнаті квартири на 9-му поверсі житлової 12-поверхівки", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце пожежі

Повідомляється, що площа пожежі складала близько 10 кв.м. Рятувальники евакуювали 10 людей, з них 3 дітей. Загиблих та потерпілих не було. Також у прес-службі зазначають, що першій годині дня пожежу було ліквідовано.

Фото: рятувальники евакуюють людей

"Всього до ліквідації пожежі було задіяно 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора у Києві сталася пожежа на складі. Вона виникла в 2-поверховій будівлі розміром 60х 40 м на другому поверсі на площі 300 кв м з розповсюдженням полум’я на дах. Жертв та постраждалих в результаті пожежі немає.