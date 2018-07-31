В Кировоградской области произошел пожар в жилом доме, есть погибший

В 14 часов 50 минут пожар был ликвидирован

Сегодня, 31 июля, в Кировоградской области произошел пожар в жилом доме, спасатели нашли тело погибшего хозяина. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечают в ГСЧС, пожар произошел в 14 часов дня на улице Шевченко.

"После прибытия на место происшествия спасатели выяснили, что горят вещи домашнего обихода в одной из комнат частного жилого дома. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тело погибшего хозяина 1957 года рождения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в 14 часов 50 минут пожар был ликвидирован.

Фото: пожар в Александрии

"К тушению пожара привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда города Александрия", - говорится в сообщении.

Обстоятельства смерти гражданина и причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, что в Харькове горел жилой дом, эвакуировали 10 человек. Пожар произошел в 12-этажном жилом доме, который расположен на проспекте Людвига Свободы.

Спасатели эвакуировали 10 человек, из них 3 детей. Погибших и пострадавших не было. Также в пресс-службе отмечают, что в первом часу дня пожар был ликвидирован.