ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ВСУ вже зафіксували 10 випадків COVID-19, з них один летальний

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 11:21
У ВСУ вже зафіксували 10 випадків COVID-19, з них один летальний
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На ізоляції перебувають 180 осіб

Станом на ранок, 11 квітня, у Збройних Силах України зафіксовано 10 випадків захворювання вірусом COVID-19, з них 1 летальний. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Повідомляється, що на ізоляції (у тому числі самоізоляція) перебувають 180 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні - 20 осіб.

"Аналіз захворювань серед військових і цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з близькими людьми (друзями і рідними), що не входять в коло осіб, з якими ви спілкуєтеся кожен день або живете разом", - зазначають у Міноборони.

Нагадаємо, в Україні за добу число інфікованих коронавірусом зросла більш ніж на 300 осіб. За даними на 11 квітня, в країні зафіксовано 2511 випадків COVID-19.

При цьому перші два випадки COVID-19 зафіксовані в Миколаївській області. Тепер в Україні не залишилося областей, де немає інфікованих коронавірусом.

Крім цього, в Україні за добу коронавірусом захворіли ще 18 дітей. Всього захворіло 163 дитини.

Показник захворюваності коронавірусом в Україні становить 6%. Водночас показник летальності становить 2,9%.

Заборона виходити на вулицю носить рекомендаційний характер, - МВС Названі райони Києва, де найбільше інфікованих COVID-19
Новини України Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся