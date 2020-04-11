В Україні за добу число інфікованих коронавірусом зросло на понад 300 осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У країні зафіксовано 2511 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

В Україні за добу число інфікованих коронавирусом зросло на 308 осіб, зафіксовано 2511 випадків захворювання COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Одужали 79 пацієнтів, летальних випадків - 73. За добу було зафіксовано 308 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 151 випадок;

Волинська область - 52 випадки;

Дніпропетровська область - 55 випадків;

Донецька область - 11 випадків;

Житомирська область - 74 випадки;

Закарпатська область - 60 випадків;

Запорізька область - 64 випадки;

Івано-Франківська область - 274 випадку;

Кіровоградська область - 106 випадків;

м. Київ - 396 випадків;

Київська область - 149 випадків;

Львівська область - 96 випадків;

Луганська область - 3 випадки;

Миколаївська область - 0 випадків;

Одеська область - 51 випадок;

Полтавська область - 24 випадки;

Рівненська область - 103 випадки;

Сумська область - 69 випадків;

Тернопільська область - 208 випадків;

Харківська область - 8 випадків;

Херсонська область - 28 випадків;

Хмельницька область - 18 випадків;

Чернівецька область - 409 випадків;

Черкаська область - 93 випадку;

Чернігівська область - 9 випадків

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, з початку епідемії коронавірусом заразилися 334 українських медиків.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зниження захворюваності коронавірусом в Україні може початися після Великодня.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко стверджував, що Україна може обійти пік захворюваності коронавірусом, який раніше прогнозували на 14-15 квітня. Ляшко зазначив, що обійти пік коронавірусу можна лише за умови суворого дотримання карантину.