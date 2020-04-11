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В Україні за добу число інфікованих коронавірусом зросло на понад 300 осіб

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 09:39
В Україні за добу число інфікованих коронавірусом зросло на понад 300 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У країні зафіксовано 2511 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

В Україні за добу число інфікованих коронавирусом зросло на 308 осіб, зафіксовано 2511 випадків захворювання COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Одужали 79 пацієнтів, летальних випадків - 73. За добу було зафіксовано 308 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 151 випадок;
Волинська область - 52 випадки;
Дніпропетровська область - 55 випадків;
Донецька область - 11 випадків;
Житомирська область - 74 випадки;
Закарпатська область - 60 випадків;
Запорізька область - 64 випадки;
Івано-Франківська область - 274 випадку;
Кіровоградська область - 106 випадків;
м. Київ - 396 випадків;
Київська область - 149 випадків;
Львівська область - 96 випадків;
Луганська область - 3 випадки;
Миколаївська область - 0 випадків;
Одеська область - 51 випадок;
Полтавська область - 24 випадки;
Рівненська область - 103 випадки;
Сумська область - 69 випадків;
Тернопільська область - 208 випадків;
Харківська область - 8 випадків;
Херсонська область - 28 випадків;
Хмельницька область - 18 випадків;
Чернівецька область - 409 випадків;
Черкаська область - 93 випадку;
Чернігівська область - 9 випадків

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, з початку епідемії коронавірусом заразилися 334 українських медиків.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зниження захворюваності коронавірусом в Україні може початися після Великодня.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко стверджував, що Україна може обійти пік захворюваності коронавірусом, який раніше прогнозували на 14-15 квітня. Ляшко зазначив, що обійти пік коронавірусу можна лише за умови суворого дотримання карантину.

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