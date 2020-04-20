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У Кіровоградській області коронавірус підтвердили у 82 медиків

Новини » Коронавірус     20.04.2020 - 15:07
У Кіровоградській області коронавірус підтвердили у 82 медиків
Ілюстративне фото (GettyImages)

В області зафіксовано 246 випадків коронавірусу

Коронавірус у Кіровоградській області підтвердили у 82 медичних працівників, а загальне число хворих становить 246 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня.

За його словами, 20 квітня в Кіровоградській області лабораторним методом підтверджено 246 випадків коронавірусу, з них 13 летальних і 17 вилікувалися. При цьому COVID-19 виявили у 82 медиків і 6 дітей.

Нагадаємо, раніше 5 жителів Кропивницького, серед яких 4 медпрацівники обласної лікарні та гендиректор приватної клініки вилікувалися від коронавірусу.

Відзначимо, в Україні за минулу добу зараження на коронавірус підтвердили у понад 40 медичних працівників. В цілому по країні медики складають 20% від всіх заражених коронавірусом. Інфікованих коронавірусом медичних працівників вже більше тисячі.

Раніше повідомлялося, що число нових випадків зараження коронавірусів в Україні скорочується третій день поспіль. За минулу добу лабораторно підтвердили 261 випадок захворювання COVID-19.

Крім цього, вірусолог спрогнозувала пік коронавірусу в Україні восени. При цьому вірусолог сподівається, що влітку коронавірус активно не поширюватися.

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