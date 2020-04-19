В Україні медики складають 20% від всіх заражених на коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Інфікованих коронавірусів медичних працівників вже понад тисяча

В Україні на коронавірус заразився 1031 медичний працівник, що становить 20% від усього числа інфікованих. Про це на брифінгу в неділю розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Станом на 19 квітня офіційно підтверджено 5449 випадків COVID-19.

"За минулу добу захворіли 343 людини, з них 26 дітей та 53 медичних працівників. Були госпіталізовані 97 осіб. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 8 летальних випадків. Але хороша новина в тому, що 72 людини одужали, з них 1 дитина та 12 медичних працівників. Всього за все час пандемії захворіли 5449 осіб, з них 358 дітей і 1031 медичний працівник ", - сказав Степанов.

Нагадаємо, раніше в МОЗ роз'яснили, що в попередні дні зросла кількість випадків коронавірусу в Україні через недотримання рекомендацій та збільшення кількість тестувань ПЛР.

Зазначимо, останні дні в Україні кількість нових випадків зараження складає від 300 до 500. Найбільшу кількість МОЗ зафіксував 17 квітня - 501 заражений.

Втім, в Україні за останню добу зафіксували 343 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що свідчить про зниження захворюваності другий день поспіль.