В Кировоградской области коронавирус подтвердили у 82 медиков

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В области зафиксировано 246 случаев коронавируса

Коронавирус в Кировоградской области подтвердили у 82 медицинских работников, а общее число заболевших составляет 246 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook главы Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня.

По его словам, 20 апреля в Кировоградской области лабораторным методом подтверждено 246 случаев коронавируса, из них 13 летальных и 17 вылечившихся. При этом COVID-19 выявили у 82 медиков и 6 детей.

Напомним, ранее 5 жителей Кропивницкого, среди которых 4 медработника областной больницы и гендиректор частной клиники вылечились от коронавируса.

Отметим, в Украине за прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердили у более 40 медицинских работников. В целом по стране медики составляют 20% от всех зараженных коронавирусом. Инфицированных коронавирусом медицинских работников уже более тысячи.

Ранее сообщалось, что число новых случаев заражения коронавирусом в Украине сокращается третий день подряд. За минувшие сутки лабораторно подтвердили 261 случай заболевания COVID-19.

Кроме этого, вирусолог спрогнозировала пик коронавируса в Украине осенью. При этом вирусолог надеется, что летом коронавирус не будет активно распространяться.