ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кировоградской области коронавирус подтвердили у 82 медиков

Новости » Коронавирус     20.04.2020 - 15:07
В Кировоградской области коронавирус подтвердили у 82 медиков
Иллюстративное фото (GettyImages)

В области зафиксировано 246 случаев коронавируса

Коронавирус в Кировоградской области подтвердили у 82 медицинских работников, а общее число заболевших составляет 246 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook главы Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня.

По его словам, 20 апреля в Кировоградской области лабораторным методом подтверждено 246 случаев коронавируса, из них 13 летальных и 17 вылечившихся. При этом COVID-19 выявили у 82 медиков и 6 детей.

Напомним, ранее 5 жителей Кропивницкого, среди которых 4 медработника областной больницы и гендиректор частной клиники вылечились от коронавируса.

Отметим, в Украине за прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердили у более 40 медицинских работников. В целом по стране медики составляют 20% от всех зараженных коронавирусом. Инфицированных коронавирусом медицинских работников уже более тысячи.

Ранее сообщалось, что число новых случаев заражения коронавирусом в Украине сокращается третий день подряд. За минувшие сутки лабораторно подтвердили 261 случай заболевания COVID-19.

Кроме этого, вирусолог спрогнозировала пик коронавируса в Украине осенью. При этом вирусолог надеется, что летом коронавирус не будет активно распространяться.

Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 20 апреля Коронавирус в Украине и мире: что известно на 20 апреля
Новости Украины Кропивницкая областьКоронавирус
News
On Top