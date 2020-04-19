У Кіровоградській області сьогодні 11 осіб одужали від COVID-19, серед них медики

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області вже зареєстровано 17 випадків одужання

У Кіровоградській області сьогодні, 19 квітня, підтвердили понад 10 випадків одужання від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня у Facebook.

За словами Балоня, сьогодні від захворювання на COVID-19 одужали ще 11 мешканців області. Одужання від коронавірусу підтвердили у:

49-річного та 69-річної чоловіків з Долинського району;

51-річного мешканця Новомиргородського району, який лікувався в обласній лікарні;

5 жителів Кропивницького, серед яких 4 медпрацівники обласної лікарні та гендиректор приватної клініки;

62-річної та 57-річної жінок з Кропивницького району;

81-річної мешканки Олександрівського району, яка лікувалася в обласній лікарні.

Очільник ОДА зазначив, що станом на 19 квітня в Кіровоградській області було зафіксовано 17 випадків одужання від захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що за минулу добу в Україні від захворювання на коронавірус одужали понад 70 пацієнтів. Серед одужалих 12 медичних працівників та одна дитина.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні кількість підтверджених випадків коронавірусу в Одеській області перевалила за 120. З початку поточної доби лабораторний центр підтвердив 9 нових випадків зараження коронавірусом.