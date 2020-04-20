Вірусолог розповіла, коли чекати піку епідемії коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За її словами, пік в Україні може бути восени

Вірусолог і завідувачка відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб НАМН України Алла Мироненко розповіла, коли чекати вищої точки епідемії коронавірусу в Україні. Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

За її словами, пік в Україні може бути восени.

"Епідемічний процес зазвичай має фазу підйому, потім вища точка - це пік, а далі - фаза спаду. Якщо говорити про те, що ми зараз маємо - це навіть ще не початок. Карантин призводить до того, що ми маємо певну кількість хворих, хоча спілкування між людьми досить обмежене. Я думаю, що пік може бути восени".

При цьому Мироненко висловила надію, що влітку інфекція буде не так активна.

"Але потрібно розуміти, що, по-перше, попереду літо. І я дуже сподіваюся, що влітку буде трохи легше, тому що в цей час респіраторні інфекції неактивні. Цьому сприяють різні чинники: сонце, вітер, відкриті вікна. Хоча це вірус новий і він більш стійкий, ніж, наприклад, вірус грипу. І водночас менш стійкий, ніж інші безоболонкові віруси. Як буде - подивимося ", - додала вона.

Також вірусолог пояснила, чому офіційна статистика COVID-19 не відображає реальну кількість заражених. За її словами, не завжди можна лабораторно підтвердити випадок інфікування, якщо не вдалося отримати матеріал з нижніх дихальних шляхів.

Нагадаємо, раніше дослідники з французького університету Екс-Марсель заявили, коронавірус може вижити при температурі +60 градусів за Цельсієм. Зазвичай така температура використовується для дезінфекції лабораторій.