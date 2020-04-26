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У Кіровоградській області ще 17 людей захворіли коронавірусом

Новини » Коронавірус     26.04.2020 - 16:30
У Кіровоградській області ще 17 людей захворіли коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З усіх нових випадків зараження на COVID-19 - 5 медпрацівників

За останні 24 години в Кіровоградській області лабораторно підтвердили 17 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомляє голова Кіровоградської обласної держадміністрації (ОДА) Андрій Балонь у Facebook.

Як він повідомив, за останню добу коронавірус підтвердили у 14 жителів Кропивницького, а також у 25-річної дівчини з Олександрівки та у 65-річного чоловіка і його 66-річної дружини зі Світловодська. Крім того з усіх нових випадків - 5 медпрацівників.

Загалом у Кіровоградській області зареєстрували 323 хворих коронавірусом.

Нагадаємо, у Кіровоградській області одужали 8 українців, хворих на коронавірус.

Також у Херсонській області близько 250 фермерів перекрили дорогу на знак протесту проти закриття ринків під час карантину в Україні.

Крім того, станом на 26 квітня в країні налічується 8617 офіційно підтверджених випадків зараження коронавірусом. За останню добу отримано 492 повідомлення про нових хворих. Кількість померлих від ускладнень інфекції зросла до 209 людини.

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