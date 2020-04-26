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Україна евакуює застряглих у Швеції українців

Новини » Коронавірус     26.04.2020 - 15:47
Україна евакуює застряглих у Швеції українців
Фото: літак (Pixabаy)

Їх доставлять спецрейсом зі Стокгольма до Києва

У четвер, 28 квітня, в Україну повинні доставити застряглих у Швеції українських громадян спецрейсом Стокгольм-Київ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства України у Швеції.

Вартість квитка стартує від 5 836 гривень. Літак вилетить з аеропорту "Арланда" у Стокгольмі о 9:00.

"Відкрито продаж квитків на спецрейс "Стокгольм-Київ" 28 квітня 2020 року. Придбати квитки можна на офіційній сторінці авіакомпанії SkyUP Airlines", - йдеться в повідомленні посольства.

Нагадаємо, сьогодні авіакомпанія МАУ повинна вчинити спецрейс для евакуації українців у зв'язку з пандемією коронавірусу за маршрутом Майамі-Київ. Перед польотом пасажири повинні дати згоду на двотижневу обсервацію. Вона буде включена у вартість квитка разом з харчуванням.

Також раніше МЗС назвав число українців, які повернулися з початку пандемії. Крім цього, на поверненні наполягають приблизно 9 000 українців.

Раніше РБК-Україна писало, що громадян України, які застрягли в Непалі, евакуював німецький літак, після чого українці змогли повернутися на батьківщину транзитом через Мінськ.

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