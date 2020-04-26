В Кировоградской области еще 17 человек заболели коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из всех новых случаев заражения COVID-19 - 5 медработников

За последние 24 часа в Кировоградской области лабораторно подтвердили 17 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает председатель Кировоградской областной госадминистрации (ОГА) Андрей Балонь в Facebook.

Как он сообщил, за последние сутки коронавирус подтвердили у 14 жителей Кропивницкого, а также у 25-летней девушки из Александровки и у 65-летнего мужчины и его 66-летней жены из Светловодска. Кроме того из всех новых случаев - 5 медработников.

В целом в Кировоградской области зарегистрировали 323 больных коронавирусом.

Напомним, в Кировоградской области выздоровели 8 украинцев, больных коронавирусом.

Также в Херсонской области около 250 фермеров перекрыли дорогу в знак протеста против закрытия рынков во время карантина в Украине.

Кроме того, по состоянию на 26 апреля в стране насчитывается 8617 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За последние сутки получено 492 сообщения о новых заболевших. Количество умерших от осложнений инфекции возросло до 209 человек.