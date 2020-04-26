Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 26 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Число тих, що одужали після коронавіруса в Україні зростає

Коронавірус в Україні продовжує поширюватися. Так станом на 26 квітня в країні налічується 8125 офіційно підтверджених випадків зараження коронавірусом. За останню добу отримано 478 повідомлень про нових хворих. Кількість померлих від ускладнень інфекції зросла до 201 людини. Також росте число видужали – на сьогоднішній день їх налічується 782 людини. Детальніше про географію поширення коронавіруса, а також статистика Моз – у матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областях на 26 квітня

Чернівецька область - 1308 інфікованих. За інформацією ОДА, станом на сьогодні в області кількість хворих перевищила 1300 осіб. Також повідомляється про те, що у Чернівецькій міській лікарні помер 72-річний чоловік з підтвердженим діагнозом. Перший випадок COVID-19 в регіоні та в Україні був підтверджений 3 березня.

Київ - 1159 інфікованих. За інформацією мерії, у столиці за добу зафіксовано 37 нових інфікованих коронавірусом, четверо з яких – медпрацівники. Також повідомляється про один летальний випадок. Вперше коронавірус був виявлений у Києві 16 березня.

Івано-Франківська область - 700 інфікованих. За повідомленням ОДА, на сьогодні в області налічується 700 хворих, найбільша кількість з яких – в Івано-Франківську, Калуському і Надвірнянському районах. Перший випадок інфікування коронавірусом в області датується 19 березня.

Тернопільська область - 565 інфікованих. За останню добу в області підтверджено 33 нових випадки зараження. Також повідомляється про суїцид: У міській лікарні чоловік на обсервації в звів рахунки з життям через коронавіруса. Без батька залишилися четверо дітей. Перше інфікування COVID-19 в області було підтверджено 20 березня.

Київська область - 519 інфікованих. У гуртожитках області підтверджено два нових випадки інфікування. У Гостомелі госпіталізований чоловік, а в селі Петропавлівське жінка медик знаходиться на самоізоляції. Перше підтвердження інфекції було отримано 17 березня.

Рівненська область - 483 інфікованих. станом на сьогодні кількість підтверджених випадків COVID-19 в області перевищила півтисячі. За минулу добу інфекцію виявили у 13 жителів Рівненського району та 11 мешканців Рівного, про що інформує ОДА. Перші випадки зараження в регіоні були підтверджені 27 березня.

Вінницька область - 377 інфікованих. У Вінниці коронавірусом заразилися чотири працівники концерну "Укроборонпром", за інформацією прес-служби держконцерну. Вони знаходяться на самоізоляції будинку. Перші випадки зараження в регіоні були підтверджені 27 березня.

Житомирська область - 337 інфікованих. На сьогодні коронавірус в регіоні підтвердили у ще 28 осіб, серед яких кілька дітей. Перше підтвердження COVID-19 в регіоні було зафіксовано 12 березня.

Львівська область - 317 інфікованих. За повідомленням обласного лабораторного центру МОЗ України, за останню добу виявлено 19 нових хворих: у Львові, Червонограді, Жовківському та Стрийському районах. Перше зараження в регіоні підтверджено 20 березня.

Кіровоградська область - 306 інфікованих. За повідомленням ОДА, на сьогодні в регіоні зафіксовано 23 нових випадків інфікування COVID-19, в тому числі 19 – в селі Кропивницького. Перше підтвердження коронавіруса в області датується 29 березня.

Закарпатська область - 286 інфікованих. В Іршавській районній лікарні серед хворих COVID-19 – п'ятеро медпрацівників. Всього ж у районі на сьогодні налічується 12 хворих. Вперше інфікування на Закарпатті підтвердилося 26 березня.

Черкаська область - 249 інфікованих. Як повідомляє голова ОДА, на сьогодні підтверджено 249 випадків зараження. Лідирують за кількістю хворих Черкаси – 77 осіб, Кам'янецький район – 60 осіб, Уманський район – 19 осіб. Перший випадок зараження в області зафіксовано 22 березня.

Дніпропетровська область - 240 інфікованих. За минулу добу на території області було зафіксовано понад півсотні нових випадків інфікування, за повідомленням облради. Таким чином, загальна кількість хворих становить 294 людини. Перший випадок зараження в регіоні було отримано 19 березня.

Волинська область - 212 інфікованих. В Волинській обласній клінічній лікарні у відділенні гематології COVID-19 заразилися п'ятеро пацієнтів і шість медиків, про що розповів завідувач медустановою. Вперше коронавірус підтвердився в області 25 березня.

Одеська область - 183 інфікованих. За повідомленням ОДА, Подольськ за кількістю хворих на сьогодні обігнав Одеси. За день тут зафіксовано 10 нових випадків зараження, а всього в місті налічується найбільша в регіоні спалах – 56 осіб. Перший хворий з COVID-19 на Одещині був виявлений 24 березня.

Запорізька область - 171 інфікований. В запорізькому гуртожитку виявлено вогнище зараження – 11 хворих COVID-19. Вперше COVID-19 в регіоні був підтверджений 25 березня.

Полтавська область - 169 інфікованих. Як повідомляє ОДА, за останню добу в регіоні виявлено вісім нових заражень COVID-19. Всього в числі хворіють на сьогодні налічується майже півсотні медиків. Вперше коронавірус в області був знайдений 27 березня.

Харківська область - 125 інфікованих. За повідомленням місцевої ОДА, в області за добу зафіксовано сім нових випадків COVID-19 у жителів Харкова, Ізюмського, Дергачівського та Зміївського районів. Перший факт коронавіруса в регіоні був підтверджений 28 березня.

Миколаївська область - 103 інфікованих. За інформацією облдержадміністрації, на сьогодні в області нараховується 111 хворих COVID-19, серед яких 31 медик. Також зафіксована друга смерть від коронавирусной інфекції. Помер 73-річний мешканець Доманівського району. Вперше COVID-19 був підтверджений 11 квітня.

Сумська область - 94 інфікованих. За даними Центру громадського здоров'я, на сьогодні в області зафіксовано 94 випадки захворювання коронавірус, в тому числі за минулу добу з'явилися чотири нових випадки зараження. Також повідомляється про 47 видужали. Перший випадок інфікування в області підтвердився 25 березня.

Херсонська область - 79 інфікованих. За інформацією ОДА, за останній день в області захворіло ще дві жінки: це 26-річна медик з Олешек і 29-річна жителька Великих Копань. Перший випадок зараження в області було підтверджено 25 березня.

Хмельницька область - 66 інфікованих. За інформацією місцевої ОДА, на сьогодні в області зареєстровано 72 підтверджених випадки коронавіруса. З них 16 осіб одужали, а 5 летальних випадків. Нові випадки сьогодні з'явилися в місті Нетішині, Чемеровецькому та Красилівському районах. Вперше COVID-19 в регіоні був підтверджений 27 березня.

Луганська область - 28 інфікованих. Луганськ закритий на в'їзд і виїзд, а також обмежено пересування по місту. Перше інфікування COVID-19 в області офіційно було підтверджено 25 березня.

Донецька область - 27 інфікованих. За інформацією місцевої міськради, в Маріуполі лікується 9 пацієнтів з COVID-19, а четверо – з підозрою на коронавірус. Всього в місті 15 офіційних випадків зараження коронавірусом, з яких 6 видужали, а 9 продовжують лікуватися. Перший випадок коронавіруса був підтверджений 18 березня.

Чернігівська область - 22 інфікованих. За повідомленням ОДА, за сьогоднішній день на Чернігівщині підтвердилися ще 13 випадків зараження коронавірусом. у тому числі – троє медиків. Таким чином, загальне число інфікованих COVID-19 на сьогодні становить 35 осіб. Перше підтвердження коронавіруса в регіоні було відзначено 26 березня.