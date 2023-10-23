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В Кировоградской области зафиксированы российские дроны: работает ПВО

Фото: в Кировоградской области зафиксировали вражеские дроны, работает ПВО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Кировоградской области зафиксировали ударные беспилотники сегодня ночью, 23 октября. В регионе работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ в Telegram.

В Воздушных Силах отмечают, что ударные дроны, вероятно, "Шахеды" находятся в Кировоградской области и двигаются на север.

Также сообщается о работе ПВО в области.

До окончания воздушной тревоги местных жителей призывают оставаться в укрытиях.

Ранее сегодня, взрывы раздавались в Одессе. Сообщалось об угрозе атаки вражеских БПЛА и о работе сил ПВО.

Обстрелы Кировоградской области

Российские оккупанты во время массированной атаки по Украине 16 октября атаковали Кировоградскую область, тогда был ранен один человек.

"Всю ночь враг терроризировал Кировоградскую область ракетами и дронами. Работала ПВО. Есть ущерб, к сожалению есть и попадание", - рассказывал руководитель ОВА.

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