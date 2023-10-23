В Кировоградской области зафиксированы российские дроны: работает ПВО

В Кировоградской области зафиксировали ударные беспилотники сегодня ночью, 23 октября. В регионе работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ в Telegram.
В Воздушных Силах отмечают, что ударные дроны, вероятно, "Шахеды" находятся в Кировоградской области и двигаются на север.
Также сообщается о работе ПВО в области.
До окончания воздушной тревоги местных жителей призывают оставаться в укрытиях.
Ранее сегодня, взрывы раздавались в Одессе. Сообщалось об угрозе атаки вражеских БПЛА и о работе сил ПВО.
Российские оккупанты во время массированной атаки по Украине 16 октября атаковали Кировоградскую область, тогда был ранен один человек.
"Всю ночь враг терроризировал Кировоградскую область ракетами и дронами. Работала ПВО. Есть ущерб, к сожалению есть и попадание", - рассказывал руководитель ОВА.
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