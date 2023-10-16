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Обстрел Кировоградской области ночью: есть "прилет" и ранен

Украина, Понедельник 16 октября 2023 09:38
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Обстрел Кировоградской области ночью: есть "прилет" и ранен Фото: оккупанты обстреляли Кировоградскую область 16 октября (defence-ua com)
Автор: Наталия Гурковская

Во время массированной атаки по Украине 16 октября русские войска атаковали и Кировоградскую область. Есть попадание и раненый.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"Всю ночь враг терроризировал Кировоградщину ракетами и дронами. Работала ПВО. Есть ущерб, к сожалению есть и попадание", - рассказал он.

Как отметил Райкович, один человек доставлен в больницу.

"Разрушений гражданской инфраструктуры нет", - констатировал глава ОВА.

Обстрел Украины 16 октября

Ночью российские войска в очередной раз атаковали территорию Украины, используя "Искандер", ракеты Х-59 и больше 10 дронов-камикадзе. По данным спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, оккупанты били по центральным и юго-восточным регионам Украины. При этом, по ее словам, работу ПВО осложняла погода.

Как уточнил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, дроны-камикадзе, запущенные с аэродрома "Чауда" (Крым), пытались атаковать западные регионы. В частности, ПВО работала в Хмельницком, а в Полтавской области пострадали трое местных, в том числе ребенок.

В общей сложности, во время ночной атаки по Украине ПВО сбила 11 российских дронов-камикадзе и две ракеты Х-59. При этом РФ запустила по Украине "Искандер", 12 БПЛА и пять ракет Х-59.

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