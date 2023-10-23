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В Кіровоградській області зафіксовано російські дрони: працює ППО

Фото: в Кіровоградській області зафіксували ворожі дрони, працює ППО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Кіровоградській області зафіксували ударні безпілотники сьогодні вночі, 23 жовтня. В регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.

В Повітряних Силах зазначають, що ударні дрони, ймовірно "Шахеди" знаходяться в Кіровоградській області і рухаються на північ. 

Також повідомляється про роботу ППО в області. 

До закінчення повітряної тривоги місцевих жителів закликають залишатися в укриттях.

Раніше сьогодні, вибухи лунали в Одесі. Повідомлялося про загрозу атаки ворожих БПЛА та про роботу сил ППО. 

Обстріли Кіровоградської області

Російські окупанти під час масованої атаки по Україні 16 жовтня атакували Кіровоградську область, тоді було поранено одну людину. 

"Всю ніч ворог тероризував Кіровоградську область ракетами і дронами. Працювала ППО. Є збиття, на жаль є й влучання", - розповідав керівник ОВА.

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