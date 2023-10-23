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В Одессе раздались взрывы, сообщается о работе ПВО

Одесса, Понедельник 23 октября 2023 01:32
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В Одессе раздались взрывы, сообщается о работе ПВО Фото: в Одессе раздались взрывы ночью, 23 октября (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Одессе раздались звуки взрывов сегодня ночью, 23 октября. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

"В Одессе слышны взрывы. Работает ПВО", - говорится в сообщении.

Ранее в воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения ударных беспилотников.

"Одесская область, Затока - угроза ударных БПЛА с Черного моря", - заявили Воздушные Силы.

Официальная информация о причинах и последствиях взрывов пока не сообщалась. До окончания воздушной тревоги жителей региона призывают оставаться в укрытиях.

Воздушная атака по Одессе ночью 17 октября

Около трех часов ночи 17 октября в Одессе прозвучала серия взрывов, в регионе работали средства ПВО ВСУ.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что войска РФ нанесли ракетно-авиационный удар, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 6 "Шахедов"

Защитники украинского неба уничтожили одну авиационную ракету Х-59 и 6 враждебных Shahed-136/131".

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Одесса Взрыв ПВО
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