Киркоров, Охлобыстин и другие. Канада ввела санкции против артистов из РФ
Канада ввела новые санкции против представителей сферы культуры и образования Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Канады.
В заявлении канадского правительства говорится, что страна вводит санкции против 19 человек, использующих свое искусство (музыку, театр, кино) для пропаганды вторжения России в Украину, а также людей, работающих в сфере культуры и образования в РФ, в том числе директоров музеев, причастных к порче или полному уничтожению культурных ценностей на территории Украины.
Список:
- Филипп Бедросович Киркоров
- Иван Иванович Охлобыстин
- Никита Сергеевич Михалков
- Зарифа Пашаевна Мгоян
- Мария Васильевна Федосеева-Шушкина
- Ярослав Юрьевич Дронов
- Ольга Борисовна Кормухина
- Тимур Ильдарович Юнусов
- Дмитрий Вадимович Харятян
- Иосиф Игоревич Пригожин
- Алла Юрьевна Перфилова
- Александр Феликсович Скляр
- Юлия Дмитриевна Чичерина
- Валерий Николаевич Фальков
- Ольга Борисовна Любимова
- Алла Юрьевна Манилова
- Михаил Борисович Пиотровский
- Алексей Леонидович Костылев
- Геннадий Яковлевич Темников
Санкции Канады против "министерств" РФ в оккупированных регионах Украины
Также, Канада ввела новые санкции против вновь созданных организаций на оккупированных Россией территориях Украины. Речь идет о так называемых министерствах и фондах. В список санкций попало 17 организаций
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