В Канаде ввели санкции против "министерств" РФ в оккупированных регионах Украины
Канада ввела новые санкции против вновь созданных организаций на оккупированных Россией территориях Украины. Речь идет о так называемых министерствах и фондах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства.
"Канада вводит санкции против вновь созданных структур на оккупированных Россией территориях Украины", - говорится в сообщении.
Да, в список санкций попало 17 организаций. Среди них также украинские военные компании, воюющие на стороне России.
Список:
- ООО "Медиагруппа" НьюсФронт.
- так называемое государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Центральный музей Тавриды"
- так называемое государственное бюджетное учреждение культуры "Херсонский областной художественный музей"
- так называемое государственное бюджетное учреждение культуры "Херсонский областной краеведческий музей"
- коммунальное бюджетное учреждение культуры "Мариупольский городской краеведческий музей"
- коммунальное бюджетное учреждение культуры "Мелитопольский городской краеведческий музей"
- так называемое министерство культуры Херсонской области
- так называемое министерство культуры Республики Крым
- так называемое министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
- так называемое министерство культуры, спорта и туризма военно-гражданской администрации Запорожской области
- так называемое министерство образования и науки Херсонской области
- так называемое министерство образования и науки Запорожской области
- союз волонтеров Донбасса
- волонтеры благотворительного фонда "Донбасс
- колонна ЧВК
- NewsUa.ru
- Приазовское казачье войско.
История "скифского золота"
В начале 2014 года коллекция "скифского золота" из одного музея Киева и 4-х музеев Крыма отправилась в Амстердам. Выставка под названием "Крым - золотой остров в Черном море" должна была проходить с февраля по август в столичном археологическом музее Алларда Пирсона.
Однако именно в это время в Украине уже происходила Революция Достоинства, а в марте Россия аннексировала Крымский полуостров. Судьба ценностей оказалась под вопросом. После оккупации крымские музеи потребовали возвращения коллекции.
Рассмотрение дела по "скифскому золоту" продолжалось в Нидерландах с 2016 года. Уже тогда суд принял решение вернуть коллекцию драгоценностей в Украину. Однако музеи оккупированного Крыма начали оспаривать это решение.
Однако 9 июня Верховный суд Нидерландов поддержал решение о передаче "скифского золота" Украине. Россия таки не смогла оспорить право на ценности из крымских музеев.
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