ua ru
Чт, 20 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Канаде ввели санкции против "министерств" РФ в оккупированных регионах Украины

Новина українською →
Четверг 20 июля 2023 17:56
В Канаде ввели санкции против "министерств" РФ в оккупированных регионах Украины Фото: Канада ввела санкции против организаций на оккупированных территориях Украины (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Канада ввела новые санкции против вновь созданных организаций на оккупированных Россией территориях Украины. Речь идет о так называемых министерствах и фондах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства.

"Канада вводит санкции против вновь созданных структур на оккупированных Россией территориях Украины", - говорится в сообщении.

Да, в список санкций попало 17 организаций. Среди них также украинские военные компании, воюющие на стороне России.

Список:

  • ООО "Медиагруппа" НьюсФронт.
  • так называемое государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Центральный музей Тавриды"
  • так называемое государственное бюджетное учреждение культуры "Херсонский областной художественный музей"
  • так называемое государственное бюджетное учреждение культуры "Херсонский областной краеведческий музей"
  • коммунальное бюджетное учреждение культуры "Мариупольский городской краеведческий музей"
  • коммунальное бюджетное учреждение культуры "Мелитопольский городской краеведческий музей"
  • так называемое министерство культуры Херсонской области
  • так называемое министерство культуры Республики Крым
  • так называемое министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
  • так называемое министерство культуры, спорта и туризма военно-гражданской администрации Запорожской области
  • так называемое министерство образования и науки Херсонской области
  • так называемое министерство образования и науки Запорожской области
  • союз волонтеров Донбасса
  • волонтеры благотворительного фонда "Донбасс
  • колонна ЧВК
  • NewsUa.ru
  • Приазовское казачье войско.

История "скифского золота"

В начале 2014 года коллекция "скифского золота" из одного музея Киева и 4-х музеев Крыма отправилась в Амстердам. Выставка под названием "Крым - золотой остров в Черном море" должна была проходить с февраля по август в столичном археологическом музее Алларда Пирсона.

Однако именно в это время в Украине уже происходила Революция Достоинства, а в марте Россия аннексировала Крымский полуостров. Судьба ценностей оказалась под вопросом. После оккупации крымские музеи потребовали возвращения коллекции.

Рассмотрение дела по "скифскому золоту" продолжалось в Нидерландах с 2016 года. Уже тогда суд принял решение вернуть коллекцию драгоценностей в Украину. Однако музеи оккупированного Крыма начали оспаривать это решение.

Однако 9 июня Верховный суд Нидерландов поддержал решение о передаче "скифского золота" Украине. Россия таки не смогла оспорить право на ценности из крымских музеев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Канада
NEWS
Сырский: для возвращения Бахмута созданы все условия
Сырский: для возвращения Бахмута созданы все условия
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию