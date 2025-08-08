Кириленко грозит отстранение от должности главы АМКУ: САП подала ходатайство

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП в Telegram .

"Прокурор САП обратился в суд с ходатайством об отстранении от должности главы Антимонопольного комитета Украины, обвиняемого в незаконном обогащении более 72 млн грн и декларировании недостоверных сведений", - отметили в САП.

По информации правоохранителей, после того как обвинительный акт был направлен в суд, сторона защиты попыталась отстранить судью Высшего антикоррупционного суда от рассмотрения дела. Основанием для такого отвода стало то, что обвиняемый, как глава Антимонопольного комитета Украины, якобы может повлиять на судью, используя свои должностные полномочия.

В частности, в заявлении об отводе, поданном адвокатом обвиняемого, утверждается, что он может принимать решения (в том числе негативные) в отношении предприятия, где работает родственник судьи. Сам Кириленко поддержал эту позицию.

Именно на основании того, что даже сам Кириленко признает, что он может повлиять на судью, а также из-за препятствования уголовному производству, прокурор САП подал ходатайство об отстранении главы АМКУ.