ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кириленко грозит отстранение от должности главы АМКУ: САП подала ходатайство

Пятница 08 августа 2025 15:37
UA EN RU
Кириленко грозит отстранение от должности главы АМКУ: САП подала ходатайство Фото: Павел Кириленко, глава АМКУ (facebook.com/pavlokyrylenko donoda)
Автор: Иван Носальский

Главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко могут отстранить от должности. Соответствующее ходатайство подала Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП в Telegram.

"Прокурор САП обратился в суд с ходатайством об отстранении от должности главы Антимонопольного комитета Украины, обвиняемого в незаконном обогащении более 72 млн грн и декларировании недостоверных сведений", - отметили в САП.

По информации правоохранителей, после того как обвинительный акт был направлен в суд, сторона защиты попыталась отстранить судью Высшего антикоррупционного суда от рассмотрения дела. Основанием для такого отвода стало то, что обвиняемый, как глава Антимонопольного комитета Украины, якобы может повлиять на судью, используя свои должностные полномочия.

В частности, в заявлении об отводе, поданном адвокатом обвиняемого, утверждается, что он может принимать решения (в том числе негативные) в отношении предприятия, где работает родственник судьи. Сам Кириленко поддержал эту позицию.

Именно на основании того, что даже сам Кириленко признает, что он может повлиять на судью, а также из-за препятствования уголовному производству, прокурор САП подал ходатайство об отстранении главы АМКУ.

Дело Кириленко

Напомним, летом 2024-го года НАБУ сообщило о подозрении главе АМКУ Павлу Кириленко. Его подозревают в незаконном обогащении на более 56 млн гривен.

В период с 2020 по 2023 гг. на родственников жены Кириленко зарегистрировали 21 объект недвижимости и люксовое авто.

В частности, речь о шести квартирах в Киеве и Ужгороде, а также жилом доме под Киевом.

В июне этого года подозрение в пособничестве в незаконном обогащении также получила и жена Кириленко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Антимонопольный комитет Украины САП
Новости
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине