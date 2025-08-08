Кириленко грозит отстранение от должности главы АМКУ: САП подала ходатайство
Главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко могут отстранить от должности. Соответствующее ходатайство подала Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП в Telegram.
"Прокурор САП обратился в суд с ходатайством об отстранении от должности главы Антимонопольного комитета Украины, обвиняемого в незаконном обогащении более 72 млн грн и декларировании недостоверных сведений", - отметили в САП.
По информации правоохранителей, после того как обвинительный акт был направлен в суд, сторона защиты попыталась отстранить судью Высшего антикоррупционного суда от рассмотрения дела. Основанием для такого отвода стало то, что обвиняемый, как глава Антимонопольного комитета Украины, якобы может повлиять на судью, используя свои должностные полномочия.
В частности, в заявлении об отводе, поданном адвокатом обвиняемого, утверждается, что он может принимать решения (в том числе негативные) в отношении предприятия, где работает родственник судьи. Сам Кириленко поддержал эту позицию.
Именно на основании того, что даже сам Кириленко признает, что он может повлиять на судью, а также из-за препятствования уголовному производству, прокурор САП подал ходатайство об отстранении главы АМКУ.
Дело Кириленко
Напомним, летом 2024-го года НАБУ сообщило о подозрении главе АМКУ Павлу Кириленко. Его подозревают в незаконном обогащении на более 56 млн гривен.
В период с 2020 по 2023 гг. на родственников жены Кириленко зарегистрировали 21 объект недвижимости и люксовое авто.
В частности, речь о шести квартирах в Киеве и Ужгороде, а также жилом доме под Киевом.
В июне этого года подозрение в пособничестве в незаконном обогащении также получила и жена Кириленко.