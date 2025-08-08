ua en ru
Кириленку загрожує відсторонення від посади голови АМКУ: САП подала клопотання

П'ятниця 08 серпня 2025 15:37
Кириленку загрожує відсторонення від посади голови АМКУ: САП подала клопотання Фото: Павло Кириленко, голова АМКУ (facebook.com/pavlokyrylenko donoda)
Автор: Іван Носальський

Голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка можуть відсторонити з посади. Відповідне клопотання подала Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП у Telegram.

"Прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про усунення з посади голови Антимонопольного комітету України, обвинуваченого у незаконному збагаченні понад 72 млн грн та декларування недостовірних відомостей", - зазначили у САП.

За інформацією правоохоронців, після того, як обвинувальний акт було направлено до суду, сторона захисту спробувала усунути суддю Вищого антикорупційного суду від розгляду справи. Підставою для такого відведення стало те, що обвинувачений як голова Антимонопольного комітету України нібито може вплинути на суддю, використовуючи свої посадові повноваження.

Зокрема, у заяві про відведення, подану адвокатом обвинуваченого, стверджується, що він може приймати рішення (у тому числі негативні) щодо підприємства, де працює родич судді. Сам Кириленко підтримав цю позицію.

Саме на підставі того, що навіть сам Кириленко визнає, що він може вплинути на суддю, а також через перешкоджання кримінальному провадженню прокурор САП подав клопотання про усунення голови АМКУ.

Справа Кириленка

Нагадаємо, влітку 2024 року НАБУ повідомило про підозру голові АМКУ Павлу Кириленку. Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 млн гривень.

У період з 2020 по 2023 роки. Кириленко придбав 21 об'єкт нерухомості та люксове авто.

Зокрема, йдеться про шість квартир у Києві та Ужгороді, а також житловий будинок під Києвом.

У червні цього року підозру у пособництві в незаконному збагаченні також отримала і дружина Кириленко

