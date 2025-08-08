Кириленку загрожує відсторонення від посади голови АМКУ: САП подала клопотання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП у Telegram .

"Прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про усунення з посади голови Антимонопольного комітету України, обвинуваченого у незаконному збагаченні понад 72 млн грн та декларування недостовірних відомостей", - зазначили у САП.

За інформацією правоохоронців, після того, як обвинувальний акт було направлено до суду, сторона захисту спробувала усунути суддю Вищого антикорупційного суду від розгляду справи. Підставою для такого відведення стало те, що обвинувачений як голова Антимонопольного комітету України нібито може вплинути на суддю, використовуючи свої посадові повноваження.

Зокрема, у заяві про відведення, подану адвокатом обвинуваченого, стверджується, що він може приймати рішення (у тому числі негативні) щодо підприємства, де працює родич судді. Сам Кириленко підтримав цю позицію.

Саме на підставі того, що навіть сам Кириленко визнає, що він може вплинути на суддю, а також через перешкоджання кримінальному провадженню прокурор САП подав клопотання про усунення голови АМКУ.