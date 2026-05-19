Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Кыргызстан начал закрывать компании из-за риска новых санкций

17:59 19.05.2026 Вт
2 мин
В отношении каких компаний приняли такое решение?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Кыргызстан (Getty Images)

Кыргызстан закрыл 50 зарегистрированных на местном уровне компаний из-за риска дальнейших санкций. Это первый подобный шаг в стране, которая находится под вниманием ЕС из-за вероятной помощи России в обходе ограничений.

Министерство юстиции Кыргызстана сообщило, что "издало приказ об одновременном приостановлении деятельности" 50 юридических лиц, которые "участвуют в операциях, представляющих высокий риск нарушения санкций".

В заявлении не указываются компании или отрасли, к которым было применено решение о закрытии. Кроме того, не упоминалась и Россия.

В казахстанском ведомстве назвали решение о закрытии компаний первой подобной мерой, принятой в рамках нового механизма выявления "операций с высоким риском и злонамеренными намерениями".

Что предшествовало

Напомним, 23 апреля, ЕС утвердил 20-й пакет антироссийских санкций, который стал самым масштабным за последние два года. Ограничения касаются энергетики, ВПК и финансового сектора.

В частности, Евросоюз расширил санкционные списки, добавив 58 компаний, причастных к производству дронов и другого вооружения.

ЕС впервые применил инструмент противодействия обхода санкций - запрещен экспорт станков с программным управлением и радиоприемников в Кыргызстан из-за возможности их реэкспорта в страну-агрессора.

Под ограничения также попали 16 организаций из Китая, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана и Беларуси, которые помогали российскому ВПК получать высокотехнологичные товары.

Напомним, Европейский Союз ввел новые санкции против должностных лиц и организаций России, которые причастны к депортации украинских детей и их дальнейшей идеологической обработки.

Отметим, Европа готовит новый пакет антироссийских санкций. На этот раз основным акцентом станет борьба с так называемым "теневым флотом" России.

