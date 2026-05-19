Кыргызстан начал закрывать компании из-за риска новых санкций

Министерство юстиции Кыргызстана сообщило, что "издало приказ об одновременном приостановлении деятельности" 50 юридических лиц, которые "участвуют в операциях, представляющих высокий риск нарушения санкций".

В заявлении не указываются компании или отрасли, к которым было применено решение о закрытии. Кроме того, не упоминалась и Россия.

В казахстанском ведомстве назвали решение о закрытии компаний первой подобной мерой, принятой в рамках нового механизма выявления "операций с высоким риском и злонамеренными намерениями".

Что предшествовало

Напомним, 23 апреля, ЕС утвердил 20-й пакет антироссийских санкций, который стал самым масштабным за последние два года. Ограничения касаются энергетики, ВПК и финансового сектора.

В частности, Евросоюз расширил санкционные списки, добавив 58 компаний, причастных к производству дронов и другого вооружения.

ЕС впервые применил инструмент противодействия обхода санкций - запрещен экспорт станков с программным управлением и радиоприемников в Кыргызстан из-за возможности их реэкспорта в страну-агрессора.

Под ограничения также попали 16 организаций из Китая, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана и Беларуси, которые помогали российскому ВПК получать высокотехнологичные товары.