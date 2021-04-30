Делегації Киргизії та Таджикистану зустрілися на нейтральній території: про що домовилися

Делегації Киргизії та Таджикистану 30 квітня зустрілися на нейтральній території, щоб обговорити врегулювання конфлікту на спірній ділянці кордону . Сторони знову домовилися про відведення військ з зони конфлікту.

У спільній заяві делегації, текст якої наводить агентство, йдеться про те, що переговори пройшли "в дусі взаєморозуміння та добросусідських відносин". Делегації висловили готовність врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом.

Так, сторони конфлікту домовилися з 13:00 п'ятниці, 30 квітня, почати спільне відведення всіх видів військ та військової техніки від спірного кордону, а також відкрити дороги та забезпечити вільне пересування громадян.

Крім того, під керівництвом командувачів прикордонними військами Киргизії та Таджикистану було створено робочі групи, які мають забезпечити реалізацію домовленостей.

Завтра, 1 травня, сторони конфлікту знову проведуть переговори.