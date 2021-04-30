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Делегації Киргизії та Таджикистану зустрілися на нейтральній території: про що домовилися

Новость на русском → Киргизія, П'ятниця 30 квітня 2021 23:07
Делегації Киргизії та Таджикистану зустрілися на нейтральній території: про що домовилися Фото: на кордоні Киргизії та Таджикистану стався збройний конфлікт (gps.gov.kg)
Автор: Дмитро Левицький

Делегації Киргизії та Таджикистану 30 квітня зустрілися на нейтральній території, щоб обговорити врегулювання конфлікту на спірній ділянці кордону. Сторони знову домовилися про відведення військ з зони конфлікту.

Про це повідомило агентство "Радио Озоди".

У спільній заяві делегації, текст якої наводить агентство, йдеться про те, що переговори пройшли "в дусі взаєморозуміння та добросусідських відносин". Делегації висловили готовність врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом.

Так, сторони конфлікту домовилися з 13:00 п'ятниці, 30 квітня, почати спільне відведення всіх видів військ та військової техніки від спірного кордону, а також відкрити дороги та забезпечити вільне пересування громадян.

Крім того, під керівництвом командувачів прикордонними військами Киргизії та Таджикистану було створено робочі групи, які мають забезпечити реалізацію домовленостей.

Завтра, 1 травня, сторони конфлікту знову проведуть переговори.

Нагадаємо, вчора на спірній ділянці киргизько-таджицького кордону сталася перестрілка між військовими обох країн. Киргизія та Таджикистан також обмінялися звинуваченнями у провокаціях до конфлікту.

Ввечері 29 квітня глави МЗС Киргизії та Таджикистану домовилися про припинення вогню та відведення військових.

Однак сьогодні бойові дії на киргизько-таджицькому кордоні поновилися. Загалом жертвами конфлікту вже стали понад 30 людей, а десятки - отримали поранення.

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