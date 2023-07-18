Срыв "зерновой сделки": США и Украина рассмотрят другие варианты экспорта продовольствия

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он заявил, что выход РФ из "зернового соглашения" является "бессовестным", а также выразил надежду, что все страны следят за тем, как Россия безответственно относится к нуждающимся в еде странам.

В настоящее время США и Украина рассматривают другие варианты экспорта продукции через Черное море, например с помощью железной дороги или автотранспорта, однако есть определенные нюансы.

"Даже если найти другие варианты, это все равно будет иметь сдерживающее влияние на способность продолжать экспорт, ведь страны и грузоотправители будут обеспокоены тем, что будет с их персоналом и кораблями, если РФ будет препятствовать экспорту зерна из Украины", - отметил Блинкен.

"Зерновая сделка"

После того, как РФ полномасштабно напала на Украину, оккупанты начали блокировать порты нашей страны, делая невозможными экспорт зерна и другой продукции. Из-за этого впоследствии Турция и ООН подписали отдельные соглашения с РФ и Украиной о поставках украинского продовольствия в страны, наиболее нуждающиеся в этом.

За все время действия "зерновой сделки" РФ неоднократно угрожала ее сорвать и все равно продолжала блокировать порты. А после вчерашнего взрыва на Крымском мосту РФ заявила, что договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены.

После президента Украины Владимир Зеленский заявил, что готов продолжать экспорт зерна в одностороннем порядке, после чего обсудил ситуацию с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

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