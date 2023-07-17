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Блинкен об атаке на Крымский мост: Украина сама решает, как ей вести боевые действия

Новина українською →
Понедельник 17 июля 2023 22:01
Блинкен об атаке на Крымский мост: Украина сама решает, как ей вести боевые действия Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина сама решает, как ей вести войну и боевые действия для защиты своей территории от агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Отмечается, что это заявление госсекретаря прозвучало относительно сегодняшней атаки на Крымский мост.

Он добавил, что именно Украина должна решать, как она ведет эту войну по защите своей территории.

Также госсекретарь США сказал, что Вашингтон следит за ситуацией вокруг Крымского моста.

Атака на Крымский мост

Напомним, сегодня, 17 июля, на Крымском мосту снова прогремели взрывы. Как выяснилось позже, их причиной была атака.

По информации источников РБК-Украина в Службе безопасности Украины, ее организовали сотрудники СБУ вместе с Военно-морскими силами. Мост атаковали с помощью надводных дронов.

Автомобильное движение по мосту в результате удара было полностью нарушено. Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Россия хочет полностью восстановить автомобильное движение по Крымскому мосту после сегодняшней атаки до 1 ноября.

Более подробно об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.

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