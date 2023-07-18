Зеленский обсудил с Гутерришем возможность продлить "зерновое соглашение"

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем возможность продолжить "зернового соглашения", несмотря на попытку РФ сорвать пролонгацию этой сделки.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Украинского государства.

Как отметил Зеленский, действия Кремля являются очередной попыткой "сделать оружием голод и дестабилизацию глобального продовольственного рынка".

"Государство-террорист поставило под угрозу жизнь 400 миллионов человек в разных странах, которые зависят от украинского продовольственного экспорта", – подчеркнул президент.

Также Зеленский назвал страны Африки и Азии, где наблюдается наиболее критическая ситуация: это Сомали, Эфиопия, Южный Судан и Йемен.

"Черноморскую зерновую инициативу нужно сохранить. Договорились с господином Гутерришем работать вместе и с ответственными государствами, чтобы восстановить продовольственную безопасность и снабжение продовольствием путями в Черном море", - рассказал глава государства.

"Зерновое соглашение"

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты начали блокировать порты нашей страны. Позже Турция и ООН подписали отдельные соглашения с Украиной и Россией по "зерновому коридору" в Черном море, которые предусматривают экспорт украинского продовольствия.

Действие инициативы несколько раз продолжалось, при этом постоянно перед тем как сроки истекали, Москва заявляла, что не будет продолжать работу "коридора" и пыталась продавить исключения из санкций или дополнительные возможности для российского экспорта. Но так и не достигала результата.

17 июля пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновому соглашению" фактически прекращены.

Президент Владимир Зеленский высказался о ситуации и отметил, что Украина готова продолжать действие "зерновой сделки", однако для этого нужен ответ Турции и ООН.