Кир Стармер может уйти в отставку, - Bloomberg

Фото: Кир Стармер (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В правящей партии Великобритании усиливаются разговоры о возможной смене лидера на фоне громкого дипломатического скандала и внутреннего кризиса управления.

Скандал вокруг назначения посла

В Лейбористской партии Великобритании обсуждают вероятность скорой отставки премьер-министра Кира Стармера.

Поводом стал резонанс вокруг назначения Питера Мандельсона послом в США, несмотря на его прежние связи с Джеффри Эпштейном.

По данным Bloomberg, внутри партии считают, что этот шаг нанес серьезный удар по репутации правительства и стал триггером для углубления политического кризиса.

Отставка ключевого советника

Ситуацию усугубил уход Моргана Максуини с поста руководителя аппарата премьер-министра. Он заявил, что берет на себя "полную ответственность" за рекомендацию назначить Мандельсона, однако в партии указывают, что окончательное решение принималось на уровне главы правительства.

Потеря одного из главных архитекторов победы лейбористов на выборах 2024 года заметно ослабила позиции премьер-министра внутри кабинета.

Давление изнутри партии

По словам источников, министры кабинета готовятся в частном порядке потребовать от премьера добровольно отойти в сторону либо пригрозить собственными отставками.

В Лейбористской партии также обсуждают возможную перезагрузку правительства с привлечением левого крыла, однако не все считают этот сценарий реалистичным.

На фоне приближающихся внеочередных и местных выборов, где партия рискует потерять мандаты, позиции лидера выглядят особенно уязвимыми.

Риски ближайших недель

Дополнительное напряжение создают предстоящие выборы и давление со стороны оппозиции, которая напрямую возлагает ответственность за скандал на главу правительства.

В самой партии уже называют возможных преемников, а публикация документов о проверке назначения Мандельсона может еще больше осложнить ситуацию.

По оценкам собеседников Bloomberg, ближайшая неделя может стать решающей для будущего нынешнего премьера.

Напомнаем, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер вновь активизировал попытки вовлечь страну в европейский оборонный фонд SAFE, вернувшись к инициативе, которая не получила поддержки на переговорах в прошлом году и тогда зашла в тупик.

Отметим, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер обозначил курс на перезапуск и выстраивание более устойчивых отношений с Китаем, отметив ключевую роль Пекина как одного из важных факторов для экономики страны.

