Отворот от США? Стармер встретился с Си Цзиньпин

Лондон делает ставку на прагматичное восстановление диалога с Пекином, подчеркивая, что экономические интересы не будут идти вразрез с вопросами безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Independent.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении перезапустить и стабилизировать отношения с Китаем, подчеркнув значимость Пекина для британской экономики.

По его словам, прежний подход Лондона к взаимодействию с КНР был непоследовательным и не позволил выстроить устойчивые и предсказуемые связи.

Экономическое сотрудничество и рамки безопасности

Кир Стармер отметил, что развитие экономических связей с Китаем не будет происходить за счет национальной безопасности Великобритании.

Премьер-министр подчеркнул, что Лондон намерен придерживаться четких ограничений по чувствительным вопросам, сохраняя баланс между прагматичным сотрудничеством и защитой собственных интересов.

Причины сохранения диалога

По оценке Кира Стармера, отказ от взаимодействия с Пекином не отвечает интересам страны, поскольку ограничивает экономические возможности и снижает влияние Великобритании на международной арене.

Он указал, что диалог необходим даже при наличии серьезных разногласий, а изоляция не дает практических результатов.

Позиция Стармера по Китаю

Премьер-министр подчеркнул, что сближение с КНР не означает игнорирование спорных тем, включая вопросы безопасности и прав человека.

По его словам, Лондон намерен обсуждать разногласия открыто, не выходя за рамки установленных принципов.

"Нравится нам это или нет, Китай имеет значение для Великобритании", отметил Кир Стармер.