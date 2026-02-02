После отказа Брюсселя Стармер снова пытается втянуть Британию в оборонный фонд ЕС

Премьер-министр Британии Кир Стармер снова стремится приобщить страну к европейскому оборонному фонду SAFE, несмотря на прошлогодний провал в переговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Одобренный Свободным Европейским Сообществом фонд SAFE (Security Action for Europe) предусматривает текущий объем финансирования около 150 млрд евро (примерно 177 млрд долларов) на совместные оборонные проекты и закупки военной техники.

В ноябре прошлого года Лондон не добился договоренностей с Брюсселем об условиях участия - стороны не согласовали размер взноса Великобритании в фонд, что стало главной причиной отказа.

Теперь Стармер заявил, что Британия снова рассматривает возможность присоединения к фонду в случае начала новой фазы программы SAFE и соответствующих договоренностей, которые могут быть выгодными для национальной оборонной промышленности.

По словам премьера Королевства, европейские страны должны теснее сотрудничать в сфере безопасности и вооружений - особенно на фоне роста напряжения из-за агрессии РФ и неопределенности в отношениях с США.

Стармер сравнивает нынешний подход своей коалиции с консервативными администрациями предшественников, подчеркивая стремление к более глубокой интеграции Великобритании в европейскую оборонную архитектуру после Brexit.

Как пишет Bloomberg, этот шаг может стать частью более широкой стратегии "перезапуска" отношений Лондона с Брюсселем, которая включает не только оборону, но и торговлю, энергетику и другие области сотрудничества.