После отказа Брюсселя Стармер снова пытается втянуть Британию в оборонный фонд ЕС

Понедельник 02 февраля 2026 01:01
UA EN RU
После отказа Брюсселя Стармер снова пытается втянуть Британию в оборонный фонд ЕС Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Виталий Носач - РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Премьер-министр Британии Кир Стармер снова стремится приобщить страну к европейскому оборонному фонду SAFE, несмотря на прошлогодний провал в переговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Одобренный Свободным Европейским Сообществом фонд SAFE (Security Action for Europe) предусматривает текущий объем финансирования около 150 млрд евро (примерно 177 млрд долларов) на совместные оборонные проекты и закупки военной техники.

В ноябре прошлого года Лондон не добился договоренностей с Брюсселем об условиях участия - стороны не согласовали размер взноса Великобритании в фонд, что стало главной причиной отказа.

Теперь Стармер заявил, что Британия снова рассматривает возможность присоединения к фонду в случае начала новой фазы программы SAFE и соответствующих договоренностей, которые могут быть выгодными для национальной оборонной промышленности.

По словам премьера Королевства, европейские страны должны теснее сотрудничать в сфере безопасности и вооружений - особенно на фоне роста напряжения из-за агрессии РФ и неопределенности в отношениях с США.

Стармер сравнивает нынешний подход своей коалиции с консервативными администрациями предшественников, подчеркивая стремление к более глубокой интеграции Великобритании в европейскую оборонную архитектуру после Brexit.

Как пишет Bloomberg, этот шаг может стать частью более широкой стратегии "перезапуска" отношений Лондона с Брюсселем, которая включает не только оборону, но и торговлю, энергетику и другие области сотрудничества.

Отметим, что около месяца назад Кир Стармер обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом пути сдерживания РФ на крайнем севере.

Также сообщалось, что Великобритания по итогам 2025 года зафиксировала рекордный объем экспорта вооружений, который достиг 22 млрд евро, в то же время власти ожидают дальнейшего роста показателей уже в этом году.

