Кір Стармер може піти у відставку, - Bloomberg

У правлячій партії Великої Британії посилюються розмови про можливу зміну лідера на тлі гучного дипломатичного скандалу і внутрішньої кризи управління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.
У Лейбористській партії Великої Британії обговорюють імовірність швидкої відставки прем'єр-міністра Кіра Стармера.
Приводом став резонанс навколо призначення Пітера Мандельсона послом у США, незважаючи на його колишні зв'язки з Джеффрі Епштейном.
За даними Bloomberg, всередині партії вважають, що цей крок завдав серйозного удару по репутації уряду і став тригером для поглиблення політичної кризи.
Ситуацію погіршило звільнення Моргана Максуїні з посади керівника апарату прем'єр-міністра. Він заявив, що бере на себе "повну відповідальність" за рекомендацію призначити Мандельсона, проте в партії вказують, що остаточне рішення ухвалювали на рівні глави уряду.
Втрата одного з головних архітекторів перемоги лейбористів на виборах 2024 року помітно послабила позиції прем'єр-міністра всередині кабінету.
За словами джерел, міністри кабінету готуються приватно вимагати від прем'єра добровільно відійти в сторону або пригрозити власними відставками.
У Лейбористській партії також обговорюють можливе перезавантаження уряду із залученням лівого крила, однак не всі вважають цей сценарій реалістичним.
На тлі наближення позачергових і місцевих виборів, де партія ризикує втратити мандати, позиції лідера виглядають особливо вразливими.
Додаткову напругу створюють майбутні вибори і тиск з боку опозиції, яка безпосередньо покладає відповідальність за скандал на главу уряду.
У самій партії вже називають можливих наступників, а публікація документів про перевірку призначення Мандельсона може ще більше ускладнити ситуацію.
За оцінками співрозмовників Bloomberg, найближчий тиждень може стати вирішальним для майбутнього нинішнього прем'єра.
Нагадуємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер знову активізував спроби залучити країну до європейського оборонного фонду SAFE, повернувшись до ініціативи, яка не отримала підтримки на переговорах торік і тоді зайшла в глухий кут.
Зазначимо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер позначив курс на перезапуск і вибудовування більш стійких відносин із Китаєм, зазначивши ключову роль Пекіна як одного з важливих чинників для економіки країни.