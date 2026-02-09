ua en ru
Пн, 09 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Кир Стармер может уйти в отставку, - Bloomberg

Британия, Понедельник 09 февраля 2026 05:05
UA EN RU
Кир Стармер может уйти в отставку, - Bloomberg Фото: Кир Стармер (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В правящей партии Великобритании усиливаются разговоры о возможной смене лидера на фоне громкого дипломатического скандала и внутреннего кризиса управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Читайте также: Украина может потерять главного союзника из-за скандала вокруг Стармера

Скандал вокруг назначения посла

В Лейбористской партии Великобритании обсуждают вероятность скорой отставки премьер-министра Кира Стармера.

Поводом стал резонанс вокруг назначения Питера Мандельсона послом в США, несмотря на его прежние связи с Джеффри Эпштейном.

По данным Bloomberg, внутри партии считают, что этот шаг нанес серьезный удар по репутации правительства и стал триггером для углубления политического кризиса.

Отставка ключевого советника

Ситуацию усугубил уход Моргана Максуини с поста руководителя аппарата премьер-министра. Он заявил, что берет на себя "полную ответственность" за рекомендацию назначить Мандельсона, однако в партии указывают, что окончательное решение принималось на уровне главы правительства.

Потеря одного из главных архитекторов победы лейбористов на выборах 2024 года заметно ослабила позиции премьер-министра внутри кабинета.

Давление изнутри партии

По словам источников, министры кабинета готовятся в частном порядке потребовать от премьера добровольно отойти в сторону либо пригрозить собственными отставками.

В Лейбористской партии также обсуждают возможную перезагрузку правительства с привлечением левого крыла, однако не все считают этот сценарий реалистичным.

На фоне приближающихся внеочередных и местных выборов, где партия рискует потерять мандаты, позиции лидера выглядят особенно уязвимыми.

Риски ближайших недель

Дополнительное напряжение создают предстоящие выборы и давление со стороны оппозиции, которая напрямую возлагает ответственность за скандал на главу правительства.

В самой партии уже называют возможных преемников, а публикация документов о проверке назначения Мандельсона может еще больше осложнить ситуацию.

По оценкам собеседников Bloomberg, ближайшая неделя может стать решающей для будущего нынешнего премьера.

Напомнаем, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер вновь активизировал попытки вовлечь страну в европейский оборонный фонд SAFE, вернувшись к инициативе, которая не получила поддержки на переговорах в прошлом году и тогда зашла в тупик.

Отметим, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер обозначил курс на перезапуск и выстраивание более устойчивых отношений с Китаем, отметив ключевую роль Пекина как одного из важных факторов для экономики страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Кир Стармер
Новости
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ