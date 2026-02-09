Кир Стармер может уйти в отставку, - Bloomberg
В правящей партии Великобритании усиливаются разговоры о возможной смене лидера на фоне громкого дипломатического скандала и внутреннего кризиса управления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.
Скандал вокруг назначения посла
В Лейбористской партии Великобритании обсуждают вероятность скорой отставки премьер-министра Кира Стармера.
Поводом стал резонанс вокруг назначения Питера Мандельсона послом в США, несмотря на его прежние связи с Джеффри Эпштейном.
По данным Bloomberg, внутри партии считают, что этот шаг нанес серьезный удар по репутации правительства и стал триггером для углубления политического кризиса.
Отставка ключевого советника
Ситуацию усугубил уход Моргана Максуини с поста руководителя аппарата премьер-министра. Он заявил, что берет на себя "полную ответственность" за рекомендацию назначить Мандельсона, однако в партии указывают, что окончательное решение принималось на уровне главы правительства.
Потеря одного из главных архитекторов победы лейбористов на выборах 2024 года заметно ослабила позиции премьер-министра внутри кабинета.
Давление изнутри партии
По словам источников, министры кабинета готовятся в частном порядке потребовать от премьера добровольно отойти в сторону либо пригрозить собственными отставками.
В Лейбористской партии также обсуждают возможную перезагрузку правительства с привлечением левого крыла, однако не все считают этот сценарий реалистичным.
На фоне приближающихся внеочередных и местных выборов, где партия рискует потерять мандаты, позиции лидера выглядят особенно уязвимыми.
Риски ближайших недель
Дополнительное напряжение создают предстоящие выборы и давление со стороны оппозиции, которая напрямую возлагает ответственность за скандал на главу правительства.
В самой партии уже называют возможных преемников, а публикация документов о проверке назначения Мандельсона может еще больше осложнить ситуацию.
По оценкам собеседников Bloomberg, ближайшая неделя может стать решающей для будущего нынешнего премьера.
Напомнаем, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер вновь активизировал попытки вовлечь страну в европейский оборонный фонд SAFE, вернувшись к инициативе, которая не получила поддержки на переговорах в прошлом году и тогда зашла в тупик.
Отметим, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер обозначил курс на перезапуск и выстраивание более устойчивых отношений с Китаем, отметив ключевую роль Пекина как одного из важных факторов для экономики страны.