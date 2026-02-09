ua en ru
Головна » Новини » У світі

Кір Стармер може піти у відставку, - Bloomberg

Британія, Понеділок 09 лютого 2026 05:05
Кір Стармер може піти у відставку, - Bloomberg Фото: Кір Стармер (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У правлячій партії Великої Британії посилюються розмови про можливу зміну лідера на тлі гучного дипломатичного скандалу і внутрішньої кризи управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Читайте також: Україна може втратити головного союзника через скандал навколо Стармера

Скандал навколо призначення посла

У Лейбористській партії Великої Британії обговорюють імовірність швидкої відставки прем'єр-міністра Кіра Стармера.

Приводом став резонанс навколо призначення Пітера Мандельсона послом у США, незважаючи на його колишні зв'язки з Джеффрі Епштейном.

За даними Bloomberg, всередині партії вважають, що цей крок завдав серйозного удару по репутації уряду і став тригером для поглиблення політичної кризи.

Відставка ключового радника

Ситуацію погіршило звільнення Моргана Максуїні з посади керівника апарату прем'єр-міністра. Він заявив, що бере на себе "повну відповідальність" за рекомендацію призначити Мандельсона, проте в партії вказують, що остаточне рішення ухвалювали на рівні глави уряду.

Втрата одного з головних архітекторів перемоги лейбористів на виборах 2024 року помітно послабила позиції прем'єр-міністра всередині кабінету.

Тиск зсередини партії

За словами джерел, міністри кабінету готуються приватно вимагати від прем'єра добровільно відійти в сторону або пригрозити власними відставками.

У Лейбористській партії також обговорюють можливе перезавантаження уряду із залученням лівого крила, однак не всі вважають цей сценарій реалістичним.

На тлі наближення позачергових і місцевих виборів, де партія ризикує втратити мандати, позиції лідера виглядають особливо вразливими.

Ризики найближчих тижнів

Додаткову напругу створюють майбутні вибори і тиск з боку опозиції, яка безпосередньо покладає відповідальність за скандал на главу уряду.

У самій партії вже називають можливих наступників, а публікація документів про перевірку призначення Мандельсона може ще більше ускладнити ситуацію.

За оцінками співрозмовників Bloomberg, найближчий тиждень може стати вирішальним для майбутнього нинішнього прем'єра.

Нагадуємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер знову активізував спроби залучити країну до європейського оборонного фонду SAFE, повернувшись до ініціативи, яка не отримала підтримки на переговорах торік і тоді зайшла в глухий кут.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер позначив курс на перезапуск і вибудовування більш стійких відносин із Китаєм, зазначивши ключову роль Пекіна як одного з важливих чинників для економіки країни.

