Кипрское председательство может стать историческим по открытию кластеров для Украины, - Зеленский

Это первый визит президента Кипра в Украину. Зеленский подчеркнул, что за период кипрского председательства в Совете ЕС важно достичь существенного прогресса в расширении Евросоюза.

"Мы рассчитываем, что ближайшие месяцы дадут больше прогресса для пути Украины в ЕС. И кипрское председательство может стать историческим с точки зрения открытия кластеров для Украины и других необходимых решений", - подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил президента Кипра за поддержку на политическом уровне, в частности, за переговоры о членстве Украины в Евросоюзе.

"Мы рассчитываем, что и европейское сообщество будет с Украиной так, как нужно, чтобы достичь мира и гарантировать надежную безопасность", - сказал украинский лидер.

Кроме того, украинский лидер поблагодарил Христодулидиса за поддержку санкционной политики против России. Он добавил, что сейчас лидеры ЕС готовят новый пакет антироссийских санкций.

"Мы хотим сделать его действительно действенным, а это означает продолжение давления на российский энергетический сектор прежде всего, на все то, что дает России бюджетные поступления. А значит, возможность затягивать эту войну", - подчеркнул Зеленский.