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Кіпр закриває в'їзд для іноземців

Новини » Туризм     14.03.2020 - 04:10
Кіпр закриває в'їзд для іноземців
Ілюстративне фото: Кіпр (kraina-ua)

Обмеження діятимуть 15 днів

Влада Кіпру вирішила закрити в'їзд для іноземців з 15 березня для боротьби поширенням коронавірусу COVID-19. Про це у телезверненні оголосив президент країни Нікос Анастасіадіс, передає Cyprus Times.

В'їзд буде закритий для іноземців, які не мають акредитації в цій країні. Самі обмеження діятимуть 15 днів.

"Я закликаю всіх кіпріотів проходити через пункти переходу кордону тільки в разі крайньої необхідності", - заявив Анастасіадіс.

Обмеження не будуть поширюватися на громадян Євросоюзу або третіх країн, які законно проживають або працюють на території Кіпру, є членами дипломатичного корпусу, які приїжджають в країну з невідкладних професійних обов'язків. Однак для цього потрібно отримати дозвіл від відповідного міністерства.

Нагадаємо, 9 березня 2020 на Кіпрі підтвердили два випадки інфікування новим коронавірусом. До цього дня Кіпр залишався останньою країною Європейського союзу, де не було інфікованих коронавірусом.

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