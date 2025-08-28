ua en ru
Кипятить больше не нужно. Добавьте это в каждую банку вместо пастеризации

Четверг 28 августа 2025 11:02
Кипятить больше не нужно. Добавьте это в каждую банку вместо пастеризации Фото: Назван простой способ пастеризации консервации (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Обычно мы выбираем стерилизовать банки для консервации в кастрюле или духовке, все больше людей ищут более простые и быстрые методы. В случае соусов и овощных пюре существует решение, которое сохраняет их вкус и аромат.

Как именно пастеризовать банки, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Что нужно знать о пастеризации

Пастеризация предусматривает нагрев банок для уничтожения микроорганизмов. Хотя этот метод эффективен, он может быть трудоемким и энергоемким. Высокие температуры также могут лишить консервы некоторых витаминов и натурального вкуса. По этой причине все больше людей выбирают альтернативные методы консервирования.

Как защитить консервы

Один из популярных методов - защитить консервы тонким слоем масла. Эта техника, известная из средиземноморской кухни, предполагает создание защитного барьера на поверхности соуса или пюре.

Масло ограничивает поток воздуха, препятствуя росту плесени и бактерий. Это позволяет домашним консервам сохранять свою свежесть, насыщенный вкус и пищевую ценность без необходимости пастеризации.

Масло не только защищает от порчи, но и улучшает вкус и придает бархатистую текстуру. Такое решение экономит время и энергию, позволяя вам наслаждаться домашним вареньем всю зиму.

Как консервировать соусы с помощью масла?

Переложите горячий соус в чистые, стерилизованные банки;

  • Разровняйте поверхность содержимого и добавьте 1-2 столовые ложки растительного масла;
  • Масло должно равномерно покрывать всю поверхность;
  • Закройте банки крышками и переверните их вверх дном, чтобы хорошо герметизировать.
  • Лучше всего подходят рапсовое или подсолнечное масла, поскольку они имеют нейтральный вкус и не влияют на аромат продуктов.

Этот метод особенно хорошо подходит для соусов на томатной основе, такого как лексо, айвар.

Использование масла вместо традиционной пастеризации сохраняет естественный вкус и пищевую ценность овощей.

Кроме того, как отмечают сторонники этого метода, приготовление варенья становится значительно менее трудоемким. Это позволяет быстрее и легче заготовить запасы на зиму, не жертвуя качеством и ароматом домашних блюд.

