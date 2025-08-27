Маринованные помидоры с перцем на зиму: самый простой и вкусный рецепт
Сезон домашних заготовок в разгаре, и если вы ищете рецепт, который удивит всю семью, обратите внимание на маринованные помидоры с болгарским перцем. Это простая, но невероятно вкусная консервация.
Как приготовить такие маринованные помидоры, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение кулинара Jayne lubowitz в Facebook.
Чтобы приготовить эту вкуснятину, вам не понадобится много ингредиентов.
На одну литровую банку вам потребуется:
- Небольшие помидоры
- Болгарский перец (лучше использовать красный или желтый для яркого цвета)
- 1-2 зубчика чеснока
- 1 ст. л. уксуса 9%
- 2-3 листка черной смородины
- 1 зонтик укропа
- 5 горошин черного перца
Для рассола:
- 450 мл воды
- 1 ст. л. соли (без горки)
- 3 ст. л. сахара
Пошаговый рецепт, который под силу каждому
Процесс приготовления несложный, но требует внимания к деталям. Сначала подготовьте банки: их необходимо хорошо вымыть с содой и простерилизовать. Крышки также стоит прокипятить, чтобы обеспечить герметичность.
На дно каждой подготовленной банки положите чеснок, укроп, листья смородины и горошины перца. Это основа, которая наполнит ваши помидоры невероятным ароматом.
Далее плотно выложите помидоры, чередуя их с кусочками болгарского перца. Не жалейте перца - чем больше, тем насыщеннее будет вкус.
Приготовьте рассол: в кастрюле вскипятите воду, добавьте соль и сахар и размешайте до полного растворения.
Залейте помидоры кипящим рассолом и оставьте на 10 минут, чтобы они хорошо прогрелись. Затем осторожно слейте воду.
Повторно вскипятите тот же рассол, добавьте уксус, и снова залейте банки до самого верха.
Стерилизация - ключевой этап. Поставьте банки в кастрюлю с горячей водой, постелив на дно полотенце. Стерилизуйте 1-литровые банки примерно 15 минут от момента закипания воды. Это гарантирует, что ваша консервация будет храниться всю зиму.
Сразу после стерилизации герметично закатайте банки. Переверните их вверх дном и укутайте одеялом. Оставьте в таком положении до полного остывания.
