Маринованные помидоры с перцем на зиму: самый простой и вкусный рецепт

Среда 27 августа 2025 12:08
Маринованные помидоры с перцем на зиму: самый простой и вкусный рецепт Фото: Рецепт маринованных помидоров с перцем (olivkin.com)
Автор: Людмила Жукова

Сезон домашних заготовок в разгаре, и если вы ищете рецепт, который удивит всю семью, обратите внимание на маринованные помидоры с болгарским перцем. Это простая, но невероятно вкусная консервация.

Как приготовить такие маринованные помидоры, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение кулинара Jayne lubowitz в Facebook.

Чтобы приготовить эту вкуснятину, вам не понадобится много ингредиентов.

На одну литровую банку вам потребуется:

  • Небольшие помидоры
  • Болгарский перец (лучше использовать красный или желтый для яркого цвета)
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. уксуса 9%
  • 2-3 листка черной смородины
  • 1 зонтик укропа
  • 5 горошин черного перца

Для рассола:

  • 450 мл воды
  • 1 ст. л. соли (без горки)
  • 3 ст. л. сахара

Пошаговый рецепт, который под силу каждому

Процесс приготовления несложный, но требует внимания к деталям. Сначала подготовьте банки: их необходимо хорошо вымыть с содой и простерилизовать. Крышки также стоит прокипятить, чтобы обеспечить герметичность.

На дно каждой подготовленной банки положите чеснок, укроп, листья смородины и горошины перца. Это основа, которая наполнит ваши помидоры невероятным ароматом.

Далее плотно выложите помидоры, чередуя их с кусочками болгарского перца. Не жалейте перца - чем больше, тем насыщеннее будет вкус.

Приготовьте рассол: в кастрюле вскипятите воду, добавьте соль и сахар и размешайте до полного растворения.

Залейте помидоры кипящим рассолом и оставьте на 10 минут, чтобы они хорошо прогрелись. Затем осторожно слейте воду.

Повторно вскипятите тот же рассол, добавьте уксус, и снова залейте банки до самого верха.

Стерилизация - ключевой этап. Поставьте банки в кастрюлю с горячей водой, постелив на дно полотенце. Стерилизуйте 1-литровые банки примерно 15 минут от момента закипания воды. Это гарантирует, что ваша консервация будет храниться всю зиму.

Сразу после стерилизации герметично закатайте банки. Переверните их вверх дном и укутайте одеялом. Оставьте в таком положении до полного остывания.

Рецепты
