Патриарх Кирилл потерял защиту Орбана, ЕС уже готовит санкции, - СМИ

ЕС впервые попытался ввести санкции против Кирилла в 2022 году - за поддержку полномасштабного вторжения в Украину и распространение ревизионистской пропаганды. Тогда Венгрия заблокировала это решение, назвав его вопросом религиозной свободы. Теперь, после смены власти в Будапеште, ситуация изменилась.

Брюссель надеется, что преемник Орбана Петер Мадьяр позволит этому решению пройти. Председатель комитета по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду и близкий соратник Мадьяра, объяснил позицию нового правительства.

"В случаях, когда предыдущее правительство использовало власть венгерского государства для заключения частных сделок, я ожидаю, что новое правительство не будет блокировать совместные усилия ЕС по усилению давления на Россию", - заявил он.

Санкции против Кирилла станут частью более широкого "мини-пакета", который на этой неделе обсудят послы ЕС.

Он охватывает около десяти человек - в том числе тех, кого Орбан ранее исключил из санкционных списков - министра спорта России Михаила Дегтярева и олигарха Вячеслава Кантора, а также несколько судов "теневого флота".

Финальное одобрение пакета ожидается на Совете по иностранным делам 15 июня. Полноценный 21-й санкционный пакет планируют представить также в июне и утвердить до 15 июля.

Кроме того, ЕС рассматривает возможность продлить срок действия санкций с шести месяцев до одного года - против чего Орбан категорически возражал.