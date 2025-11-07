RU

Конец войны близок? Трамп сделал новое заявление о прогрессе по Украине

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о значительном продвижении в вопросе завершения войны в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Во время общения с прессой Трамп отметил, что три месяца назад его администрация заключила мирную сделку между Арменией и Азербайджаном. Он подчеркнул, что это одна из восьми войн, которую США прекратили за 8 месяцев.

Теперь же Соединенные Штаты стремятся закончить войну в Украине, и в этом вопросе есть продвижение.

"Мы стремимся закончить еще одну (войну - ред), если это возможно, между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но, я думаю, мы сильно продвинулись", - сказал президент США.

Завершение войны в Украине

Напомним, вчера спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что в урегулировании войны в Украине есть определенный прогресс, добавив, что этот конфликт "нужно решить следующим" после Газы.

Сам Трамп на днях рассказал, что глава Кремля Владимир Путин пару недель назад обращался к нему за помощью с завершением войны в Украине. В частности, диктатор якобы рассказал, что пытается закончить войну уже 10 лет, но ему это не удается.

Также стоит отметить, что недавно Трамп сказал, что войну в Украине можно закончить в короткие сроки. На вопрос про "пару месяцев" он ответил утвердительно.

Добавим, что действующий президент США уже неоднократно говорил, война между РФ и Украиной будет девятой, которую он сможет урегулировать.

