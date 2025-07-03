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"Мы не тренируемся в окопе". Лосано - о работе с волейбольной сборной Украины во время войны и конфликте с Плотницким

Четверг 03 июля 2025 17:02
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"Мы не тренируемся в окопе". Лосано - о работе с волейбольной сборной Украины во время войны и конфликте с Плотницким Фото: Рауль Лосано (volleyballworld.com)
Автор: Андрей Костенко

Главный тренер мужской сборной Украины по волейболу Рауль Лосано рассказал о своей работе с национальной командой в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.ua.

Вызовы и риски

Аргентинский специалист, который возглавил команду в апреле 2024 года, признался, что сознательно принял это решение, несмотря на все риски.

"Я с глубоким уважением отношусь к Украине как к стране, которая борется за свое существование. Мы не можем быть равнодушными к несправедливости. Мое тренерство здесь - это моя форма поддержки. И я считаю это честью и ответственностью", - сказал специалист.

Лосано считает, что поддержка Украины - важная позиция для международного спорта.

"Действительно важно, чтобы мир помнил об Украине и ее борьбе. Для международного спорта, когда сборная страны под обстрелами играет на высоком уровне - это сильный месседж", - уверен он.

Специалист также подчеркнул, что непосредственной угрозы его работе нет.

"Мы не тренируемся в окопе. Мы работаем в Польше. Чего мне бояться? Мне понравился вызов, и я не требовал никаких гарантий от Федерации волейбола".

Об отсутствии Плотницкого

Отдельная тема - отсутствие в сборной ее многолетнего лидера и капитана Олега Плотницкого. Доигровщик итальянской "Перуджи" недавно объявил о завершении карьеры в национальной команде.

"У меня есть четкая философия - каждый сезон приглашаю в сборную 40-45 игроков. Если кто-то хочет играть - дверь открыта. Если кто-то не может или не хочет - это их право. И я его уважаю", - сказал Лосано.

"Я не общался лично с Плотницким. В прошлом сезоне имел разговор с его клубным тренером, который советовал поговорить с ним после плей-офф. Но после того, как Олег сам объявил о завершении выступлений за сборную - я воспринял это как окончательное решение. Возможно, когда-то мы пообщаемся - не для того, чтобы убеждать, а чтобы понять", - пояснил тренер.

Рауль Лосано в сборной Украины

68-летний аргентинский тренер возглавил "сине-желтых" в 2024 году, заменив на посту латвийца Угиса Крастиньша. В своем первом сезоне выиграл с командой Золотую Евролигу.

По итогам 2024 года сборная Украины также получила право впервые сыграть в Лиге наций, где выступают сильнейшие команды мира. Этих достижений аргентинец сумел добиться в ситуации, когда сразу восемь ведущих украинских волейболистов отказались играть за сборную.

В 2025 году "сине-желтые", кроме Лиги наций, сыграют также на чемпионат мира, который состоится 12-28 сентября на Филиппинах.

Ранее рассказали, как женская сборная Украины повторила рекорд по титулам волейбольной Золотой Евролиги.

Также мы писали, что звездный волейболист Плотницкий стал отцом во второй раз.

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