ua en ru
Пн, 01 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Конец горячей фазы войны до ноября? Источники раскрыли, почему время начало играть против РФ

10:01 01.06.2026 Пн
3 мин
Почему именно ноябрь, и что Россия больше не может себе позволить?
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич aimg Ульяна Безпалько
Конец горячей фазы войны до ноября? Источники раскрыли, почему время начало играть против РФ Фото: Что заставит Путина пересмотреть планы - источники раскрыли реальный тупик РФ (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Впервые за годы большой войны время начало работать на Украину - и именно сейчас у России заканчиваются варианты.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны"

Читайте также: Путин нафантазировал "успехи" РФ и заговорил о конце войны

Россия "застряла" - и выхода нет

Российское наступление замедлилось до самых низких показателей за последний год. Потери оккупантов бьют рекорды: ежемесячно гибнут или получают тяжелые ранения около 35 тысяч военных - и набор контрактников едва закрывает эту дыру.

Цена каждого километра продвижения выросла резко. Если осенью прошлого года Россия тратила 67 солдат на квадратный километр захваченных территорий, то в апреле - уже 179.

"Инерционный сценарий войны впервые за долгое время склонился в нашу пользу", - описывает текущий момент собеседник РБК-Украина в руководстве страны.

Именно поэтому становятся понятными слова президента Украины Владимира Зеленского о шансе на окончание горячей фазы войны примерно к ноябрю - когда в США состоятся выборы в Конгресс.

"Карты", в отсутствии которых Трамп упрекал Украину, Киев имеет давно. Но сейчас страна проводит планомерные комбинации, загоняющие врага в тупик.

Что загоняет РФ в тупик

По оценке информированных источников издания, Россия оказалась в тупике: старый сценарий - забрасывать Украину людьми - больше не дает результата. Изменить ситуацию теоретически можно, но только ценой очень рискованных шагов.

Варианты, которые рассматривает Москва:

  • новая волна мобилизации - еще 100 тысяч человек или больше;
  • наступление со стороны Беларуси на север Украины;
  • резкое расширение конфликта, в частности нападение на страны Балтии.

"У них истерика, потому что не хотят мобилизацию - боятся своих. Не хотят по-серьезному лезть в Балтию - тоже боятся. Ядерную бомбу тоже бросить не могут. Получается, давайте хоть Киев разбомбим", - говорит собеседник издания.

"У россиян осталось последнее преимущество - это ракетные удары, прежде всего баллистика", - говорит другой источник издания.

"Поэтому украинской столице действительно стоит готовиться к тому, что атаки, вроде той, что состоялась в ночь на 24 мая, станут более или менее регулярными", - говорится в сообщении.

Тем временем президент Зеленский призвал мир усилить политическое и экономическое давление на Россию, подчеркнув, что только так можно остановить регулярные удары по украинским городам.

Как сообщало РБК-Украина, The Economist ранее написал, что Зеленский якобы приказал готовиться к еще 2-3 годам войны - однако источники издания во власти опровергли эту информацию, назвав ее "старым вбросом".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Война в Украине
Новости
Не только наступление на Донбассе: источники РБК-Украина назвали возможные планы Путина
Не только наступление на Донбассе: источники РБК-Украина назвали возможные планы Путина
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны