iPhone 18 Pro получит две ключевые функции, о которых давно просят пользователи: раскрыты детали

Хотя iPhone 17 Pro вышел совсем недавно, Apple уже завершает работу над ключевыми особенностями следующего поколения - iPhone 18 Pro. Новые утечки указывают, что компания готова выполнить сразу два давних пожелания пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac .

Новый дизайн задней панели: отказ от "двухцветного" оформления

Одно из последних сообщений инсайдеров об iPhone 18 Pro касается изменений во внешнем виде устройства.

Текущий iPhone 17 Pro получил двухцветную заднюю панель: оттенок алюминиевой рамки отличается от цвета стеклянной вставки. Некоторым пользователям такой стиль пришелся по вкусу, часть относится к нему нейтрально. Но для многих такое решение выглядит спорным.

Когда первые утечки о дизайне iPhone 17 Pro показали похожую двухцветную схему, казалось, что Apple точно не выпустит устройство в таком виде. Однако итоговый продукт сохранил эту особенность - пусть и в более аккуратном исполнении.

На этой неделе инсайдер Instant Digital сообщил, что Apple работает над исправлением ситуации. Согласно его данным, в iPhone 18 Pro появится обновленная задняя панель, где разница в оттенках между стеклом и алюминием будет сведена к минимуму.

Эта информация подтверждает более раннюю утечку Digital Chat Station, согласно которой стеклянный модуль на задней панели действительно будет переработан.

Насколько точно Apple сможет совместить цвета - пока неизвестно, однако есть надежда, что дизайн станет более цельным.

Двухцветный дизайн задней части (фото: 9to5Mac)

Еще больше автономности: увеличенная толщина и вес

Инсайдер Instant Digital также заявил, что iPhone 18 Pro Max станет толще и тяжелее своего предшественника.

Apple уже сделала ставку на эту стратегию в нынешнем поколении: увеличенная толщина позволила обеспечить лучшую автономность среди всех iPhone. Пользователи давно просили улучшить батарею, и, судя по продажам iPhone 17 Pro, решение оказалось успешным.

Поэтому дальнейшее развитие в этом направлении выглядит логичным.

Хотя в утечке упоминается именно модель Pro Max, вполне вероятно, что аналогичные изменения коснутся и iPhone 18 Pro. Ранее в этом году также ожидалось, что более толстым станет только iPhone 17 Pro Max - но Apple внесла изменения сразу в обе Pro-версии.

Несмотря на выход сверхтонкого iPhone Air, слабый спрос на него подтверждает: большинство покупателей предпочитает более тяжелые устройства с максимальной автономностью.

Вопрос лишь в том, насколько далеко Apple сможет зайти, прежде чем пользователи начнут жаловаться на излишний вес. Но, судя по всему, до этой точки компания еще не добралась - и iPhone 18 Pro Max может стать испытанием того, насколько крупными и автономными должны быть флагманы Apple.